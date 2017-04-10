Ligde kümede kalmaya çalışan Lorient'e evinde 4-1 yenilen Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon şokta...
KAPTAN: UTANÇ İÇERİSİNDEYİZ
Lyon cephesinde 4-1'lik Lorient yenilgisi sonrası taşlar yerinden oynadı. Takım kaptanı Gonalons "Skor ağır. Saklayacak bir şey yok, utanç duyuyoruz" dedi. Başarılı futbolcu "Şimdi yeniden ayağa kalmak için önümüzde bir şans daha var, Beşiktaş maçı. Bunu kazanıp Avrupa Ligi'nde finale yürümek istiyoruz" diye konuştu.
'BU SEZONU KURTARIN'?
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Lyon'da 4-1'lik Lorient bozgunu taraftarı kızdırdı. Lyon taraftarı, Lorient maçında takımı ıslıkladı. Tribünlerde açılan "Bu sezonu kurtarın bizi Stockholm'e götürün" pankartıyla da net mesaj verdiler. Lyon tribünleri, UEFA Avrupa Ligi finalinin Stockholm'de yapılacağını hatırlatarak Beşiktaş'ı elemekten başka şansları olmadığını belirttiler.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:43
- Sınırdakiler kart görmedi
Toplam 2
Yorum
khımbu Sen bu takımın kabusu oldun.Seni bu takımda tutmak ancak fb düşmanından beklenir..
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat aykut hoca bu yazdıgım kadroyu kurar,gereksizlerin hepsini gönderir seneyede şampiyon oluruz
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat transfer falan yapmayın biraz biraz önce yazdıgm kadroyla seneye kafayada oynarız İSMAİL ve OZAN gibi hücumcu beklerde var EKİCİde gelecek
Lyon’un aklı Beşiktaş’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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