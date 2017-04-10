 Lyon’un aklı Beşiktaş’ta – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    ’un aklı ’ta

    Lyon’un aklı Beşiktaş’ta

    Ligde kümede kalmaya çalışan 'e evinde 4-1 yenilen 'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi şokta...

    Teknik direktör Bruno Genesio tamamen maçını düşünerek fark yedikleri maçta rotasyona gitti. Valbuena, Lacazette, Ghezzal, Gonalons (ilk maçta cezalı) gibi futbolcularını dinlendiren Genesio'ya ise camiadan tepki var. Taraftarlar Avrupa Ligi vizesinin kaçmasından endişe ediyor.

    KAPTAN: UTANÇ İÇERİSİNDEYİZ
    cephesinde 4-1'lik yenilgisi sonrası taşlar yerinden oynadı. Takım kaptanı Gonalons "Skor ağır. Saklayacak bir şey yok, utanç duyuyoruz" dedi. Başarılı futbolcu "Şimdi yeniden ayağa kalmak için önümüzde bir şans daha var, Beşiktaş maçı. Bunu kazanıp Avrupa Ligi'nde finale yürümek istiyoruz" diye konuştu.

    'BU SEZONU KURTARIN'?
    Beşiktaş'ın Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Lyon'da 4-1'lik Lorient bozgunu taraftarı kızdırdı. Lyon taraftarı, Lorient maçında takımı ıslıkladı. Tribünlerde açılan "Bu sezonu kurtarın bizi Stockholm'e götürün" pankartıyla da net mesaj verdiler. Lyon tribünleri, UEFA Avrupa Ligi finalinin Stockholm'de yapılacağını hatırlatarak Beşiktaş'ı elemekten başka şansları olmadığını belirttiler.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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