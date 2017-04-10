Lyon-Beşiktaş maçına yüksek risk uyarısı
Fransız polisi, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında 13 Nisan Perşembe günü Olimpik Lyon’un Beşiktaş’ı ağırlayacağı karşılaşmayı yüksek riskli olarak derecelendirdi.
Kısa süre önce de Lyon yönetimi, Fransız taraftarlara çağrıda bulunarak 20 Nisan Perşembe günü Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmaya gelmemeleri yönünde telkinde bulunmuştu. Buna gerekçe olarak da Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasında sonra stat çevresinde gerçekleşen terör olayı gösterildi.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:55
- ''Onu kim istemez!''
Toplam 13
Yorum
gereksiz işler hep biz istemeyiz en az 5 milyon euro ister, bize hızlı teknik forvet lazım Konaté gibi sion da 750 bin euro oynuyor ver 1 milyon euro oynat!!
- Volkan Demirel'e kırmızı kart itirazı
Toplam 57
Yorum
Beyin Özürlüsümüsün Oğlum sen manyakmısın ? Penaltı verdi ya hakem harbi beyninizi kullanamıyorsunuz sanki
- Balotelli'yi kaçırmayalım
Toplam 20
Yorum
palavra ufak takımın büyük oyuncuları gittiği hiç bir büyük takımda tutunamamış ben arfa gibi PSG gördük genç yetenekli adamlar lazım bize
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