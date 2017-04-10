 ‘Kazanmaya gidiyoruz’ – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    ‘Kazanmaya gidiyoruz’

    ‘Kazanmaya gidiyoruz’
    Basın Sözcüsü , maçları öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Albayrak "Kazanıyoruz ve kazanırken de güzel futbol oynuyoruz. Ligde iyi durumdayız şimdi Lyon'a konsantre olduk. Hedefi Stockholm'deki final olarak koymuş bir takım Lyon'a tabii ki kazanmak için gider" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:24
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