 Güneş çok farklı – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Güneş çok farklı

    Güneş çok farklı

    ile 2. sezonunda da şampiyonluğa yürüyen başarılı çalıştırıcı 94 maçta yüzde 60’lık galibiyet yüzdesi tutturdu.

    Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük koltuğuna 'in oturmasının ardından Türkiye'de dengeler değişti. Bursaspor'a oynattığı pozitif futbol anlayışını 'a da kısa sürede yerleştiren tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon takımını şampiyonluğa ulaştırmıştı. Son olarak Trabzonspor'u deviren siyah-beyazlılar bu sezon da zirvenin en büyük adayı.

    Güneş, Beşiktaş'ın başında inanılmaz rakamlara ulaştı. İki sezonda tüm kupalarda 94 resmi maça çıkan deneyimli hoca 57 galibiyet, 23 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü. Yüzde 60'lık galibiyet yüzdesi tutturan Güneş'in Kartal'ı tam 180 kez fileleri sarsarak maç başı 1.9 gol ortalamasını yakaladı. Siyahbeyazlılar takıma geldiğinden beri hücuma yönelik futbol oynatan deneyimli çalıştırıcı sayesinde art arda 2. şampiyonluğuna doğru gidiyor.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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