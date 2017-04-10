Güneş çok farklı
Beşiktaş ile 2. sezonunda da şampiyonluğa yürüyen başarılı çalıştırıcı 94 maçta yüzde 60’lık galibiyet yüzdesi tutturdu.
Güneş, Beşiktaş'ın başında inanılmaz rakamlara ulaştı. İki sezonda tüm kupalarda 94 resmi maça çıkan deneyimli hoca 57 galibiyet, 23 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü. Yüzde 60'lık galibiyet yüzdesi tutturan Güneş'in Kartal'ı tam 180 kez fileleri sarsarak maç başı 1.9 gol ortalamasını yakaladı. Siyahbeyazlılar takıma geldiğinden beri hücuma yönelik futbol oynatan deneyimli çalıştırıcı sayesinde art arda 2. şampiyonluğuna doğru gidiyor.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:46
- Sınırdakiler kart görmedi
Toplam 2
Yorum
khımbu Sen bu takımın kabusu oldun.Seni bu takımda tutmak ancak fb düşmanından beklenir..
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat aykut hoca bu yazdıgım kadroyu kurar,gereksizlerin hepsini gönderir seneyede şampiyon oluruz
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat transfer falan yapmayın biraz biraz önce yazdıgm kadroyla seneye kafayada oynarız İSMAİL ve OZAN gibi hücumcu beklerde var EKİCİde gelecek
Güneş çok farklı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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