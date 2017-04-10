Fikret Orman’dan taraftara mesaj
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda ‘İnşallah Beşiktaş’lıların yüzleri hep gülsün’ ifadelerini kullandı.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:46
- ''Onu kim istemez!''
Toplam 13
Yorum
gereksiz işler hep biz istemeyiz en az 5 milyon euro ister, bize hızlı teknik forvet lazım Konaté gibi sion da 750 bin euro oynuyor ver 1 milyon euro oynat!!
- Volkan Demirel'e kırmızı kart itirazı
Toplam 57
Yorum
Beyin Özürlüsümüsün Oğlum sen manyakmısın ? Penaltı verdi ya hakem harbi beyninizi kullanamıyorsunuz sanki
- Balotelli'yi kaçırmayalım
Toplam 20
Yorum
palavra ufak takımın büyük oyuncuları gittiği hiç bir büyük takımda tutunamamış ben arfa gibi PSG gördük genç yetenekli adamlar lazım bize
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