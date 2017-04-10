 Fikret Orman’dan taraftara mesaj – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Fikret Orman’dan taraftara mesaj

    Fikret Orman’dan taraftara mesaj

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda ‘İnşallah Beşiktaş’lıların yüzleri hep gülsün’ ifadelerini kullandı.

    Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a karşı alınan 4-3'lük galibiyetin ardından Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman da sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla birlikte Fransa'da çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, 'İnşallah Beşiktaş'lıların yüzleri hep gülsün' notunu düştü.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:46
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