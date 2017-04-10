 Beşiktaş Lyon'a hazırlanıyor – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Lyon'a hazırlanıyor

    Beşiktaş Lyon'a hazırlanıyor

    , UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 13 Nisan Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, top sürme ve pas çalışmasının ardından minyatür kaleli maç yaptı. İdman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

    Antrenmana Trabzonspor müsabakasında sakatlanan ve sağ baldır adale zarında mikro kanama ve hafif ödem tespit edilen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma katılmadı.

    , Olympique Lyon maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    TALİSCA VE CENK'TEN FRİKİK ŞOVU
    Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile golcü oyuncusu Cenk Tosun, antrenmanda attıkları frikik golleriyle dikkati çekti.

    Çift kale maç sırasında takımdan ayrılan Talisca, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Gökhan Gönül ve Marcelo, serbest vuruş çalışması yaptı.

    Talisca, arka arkaya attığı şık frikik golleriyle ön plana çıkarken, Cenk Tosun da isabetli şutlarıyla kalecilere zor anlar yaşattı.

    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:13
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