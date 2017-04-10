Benim adım Atiba, biraz gerçek biraz rüya
Kanadalı coşuyor... Kartal şampiyonluğa koşuyor. 31 Temmuz 2013... Beşiktaş’ın Atiba’yı KAP’a bildirdiği tarih. Siyah-beyazlılar bu tarihi bayram kabul ediyor. “Atiba’nın 13 numaralı formasını emekli edelim” diyen bile var.
HEYKELİNİ DİKMEMİZ GEREKİYOR
Siyah-beyazlı taraftarlar da takımın her şeyi Atiba Hutchinson için kampanyalara başladı. 13 numaralı formasını bir daha başka futbolcunun doldurmasının imkansız olduğunu düşünenler "Emekli edelim" diyorlar. Milyonlarca Beşiktaşlı, Atiba'nın heykelinin dikilmesini de düşünüyor. İşte sadece Beşiktaşlıları değil Türkiye'yi kendisine hayran bıraktıran Atiba Hutchinson tüm bu inanılmaz işleri 34 yaşında gerçekleştiriyor.
'ÖRÜMCEK AYAK'
Beşiktaş yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, Atiba'yı övdü: Örümcek ayak gibi. Futbola ve işine saygısı, sevgisi çok farklı. Bu yaşta gösterdiği performans normal değil. Allah onu nazardan saklasın, 1 tane kötü maçı yok"
OYUNA HEP KONSANTRE
Atiba'nın en önemli özelliği ilk santradan son düdüğe kadar konsantrasyonunu koruması. Trabzon'da da bunu gösterdi. Kartal'ın golünden sonra Rodallega santradan Fabri'yi avlamak istedi. Kalecisini uyaran yine Atiba oldu.
ATİBA İL OLSUN
Beşiktaş taraftarı ona hayran... İşte o tweetlerden bazıları...
-Seni aldığımız günü bayram ilan etmemiz gerek.
-Atiba'nın heykeli dikilmeli
-Sen bana Atiba oldun da ben mi sevmedim.
-Atiba bu sabah kahvaltı hazırlanana kadar 16 isabetli pas vermiş. Biz öyle duyduk.
-Seni izleme fırsatı verdiği için Allah'a ne kadar şükretsek az.. Ömür yettikçe çocuklarımıza torunlarımıza seni anlatacağız Atiba
-Atiba'dan sonra 13'ün uğursuzluğuna inanmıyorum
SON BESTESİ
Beşiktaşlılar efsanevi Ezginin Günlüğü grubunun 'Benim adım Ebruli' parçasını Atiba için böyle uyarladı...
Uyanır gece yarısı,
Noah'a çay yaparım.
Uyanır gece yarısı,
Noah'a masal anlatırım.
Adamım topu alınca,
Hep bir tur atarım.
Adamım düzgün pas,
Atamayanı yakarım.
Oğuzhan hep bana danışır,
Orta sahanın aklı benim.
Topu kaptırınca takım,
Çok uzaklardan dönerim.
Benim adım Atiba,
Biraz gerçek biraz rüya.
Oyunumu sevsinler,
Passız dönmüyor dünya.
Benim adım Atiba,
Biraz gerçek biraz rüya.
Yaşım 34 ama,
Koşarım doya doya.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
- Sınırdakiler kart görmedi
Toplam 2
Yorum
khımbu Sen bu takımın kabusu oldun.Seni bu takımda tutmak ancak fb düşmanından beklenir..
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat aykut hoca bu yazdıgım kadroyu kurar,gereksizlerin hepsini gönderir seneyede şampiyon oluruz
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat transfer falan yapmayın biraz biraz önce yazdıgm kadroyla seneye kafayada oynarız İSMAİL ve OZAN gibi hücumcu beklerde var EKİCİde gelecek
Benim adım Atiba, biraz gerçek biraz rüya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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