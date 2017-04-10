 Benim adım Atiba, biraz gerçek biraz rüya – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Benim adım Atiba, biraz gerçek biraz rüya

    Benim adım Atiba, biraz gerçek biraz rüya

    Kanadalı coşuyor... Kartal şampiyonluğa koşuyor. 31 Temmuz 2013... ’ın Atiba’yı KAP’a bildirdiği tarih. Siyah-beyazlılar bu tarihi bayram kabul ediyor. “Atiba’nın 13 numaralı formasını emekli edelim” diyen bile var.

    Yok böyle futbolcu... "Kanada'dan topçu çıkar mı?" diyenlere inat 8 Şubat 1983'te dünyaya gelen Atiba, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'e hükmediyor. Yıldız isim önceki günkü 4-3'lük muhteşem Trabzonspor galibiyetinde de başrolü oynadı. Yeri geldi kendi kale önünden mutlak golü önledi, 90+1'de gitti rakip ceza sahasından kafasını konuşturup Kartal adına zirveyi perçinledi. 'Bir futbolcudan öte' olarak tanımlanan Atiba için ne söylense az. Trabzon maçında da en çok top çalan, en çok isabetli pas yapan, en çok rakip atağı kesen isimdi. Sadece bunları yapsa yeterdi ama o 3 puanı getiren golü de attı.

    HEYKELİNİ DİKMEMİZ GEREKİYOR
    Siyah-beyazlı taraftarlar da takımın her şeyi Atiba Hutchinson için kampanyalara başladı. 13 numaralı formasını bir daha başka futbolcunun doldurmasının imkansız olduğunu düşünenler "Emekli edelim" diyorlar. Milyonlarca Beşiktaşlı, Atiba'nın heykelinin dikilmesini de düşünüyor. İşte sadece Beşiktaşlıları değil Türkiye'yi kendisine hayran bıraktıran Atiba Hutchinson tüm bu inanılmaz işleri 34 yaşında gerçekleştiriyor.

    'ÖRÜMCEK AYAK'
    yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, Atiba'yı övdü: Örümcek ayak gibi. Futbola ve işine saygısı, sevgisi çok farklı. Bu yaşta gösterdiği performans normal değil. Allah onu nazardan saklasın, 1 tane kötü maçı yok"

    OYUNA HEP KONSANTRE
    Atiba'nın en önemli özelliği ilk santradan son düdüğe kadar konsantrasyonunu koruması. Trabzon'da da bunu gösterdi. Kartal'ın golünden sonra Rodallega santradan Fabri'yi avlamak istedi. Kalecisini uyaran yine Atiba oldu.

    ATİBA İL OLSUN
    Beşiktaş taraftarı ona hayran... İşte o tweetlerden bazıları...

    -Seni aldığımız günü bayram ilan etmemiz gerek.
    -Atiba'nın heykeli dikilmeli
    -Sen bana Atiba oldun da ben mi sevmedim.
    -Atiba bu sabah kahvaltı hazırlanana kadar 16 isabetli pas vermiş. Biz öyle duyduk.
    -Seni izleme fırsatı verdiği için Allah'a ne kadar şükretsek az.. Ömür yettikçe çocuklarımıza torunlarımıza seni anlatacağız Atiba
    -Atiba'dan sonra 13'ün uğursuzluğuna inanmıyorum

    SON BESTESİ
    Beşiktaşlılar efsanevi Ezginin Günlüğü grubunun 'Benim adım Ebruli' parçasını Atiba için böyle uyarladı...

    Uyanır gece yarısı,
    Noah'a çay yaparım.
    Uyanır gece yarısı,
    Noah'a masal anlatırım.
    Adamım topu alınca,
    Hep bir tur atarım.
    Adamım düzgün pas,
    Atamayanı yakarım.
    Oğuzhan hep bana danışır,
    Orta sahanın aklı benim.
    Topu kaptırınca takım,
    Çok uzaklardan dönerim.
    Benim adım Atiba,
    Biraz gerçek biraz rüya.
    Oyunumu sevsinler,
    Passız dönmüyor dünya.
    Benim adım Atiba,
    Biraz gerçek biraz rüya.
    Yaşım 34 ama,
    Koşarım doya doya.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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