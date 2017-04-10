 Aboubakar’ın olmaması şans – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    ’ın olmaması şans

    Aboubakar’ın olmaması şans
    'ın Trabzon maçını adına antrenör Caçapa seyretti. Kartal'ın taraftar baskısından etkilenmemesi dikkatini çekerken 'ın cezası nedeniyle bu turu pas geçmesinin kendileri için büyük avantaj olduğunu da raporuna yazdı.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:36
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