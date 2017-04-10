 4-3 ise yaz tarihe – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    4-3 ise yaz tarihe

    4-3 ise yaz tarihe

    17 Nisan 2005’te Kadıköy’de F.Bahçe’yi 4-3 yenen Kartal önceki gün de ’u aynı skorla geçmeyi bildi.

    4-3'ü sevdi... Futbol sahalarında fazla görülmeyen bu skor Kartal'a uğurlu geliyor. Siyah-beyazlılar 17 Nisan 2005'te 'yi Kadıköy deplasmanında tarihi bir maçın ardından 4-3'lük skorla mağlup etmişti. Rumen forvet Pancu'nun kaleye geçerek 'Kadıköy Panteri' olarak anıldığı mücadelenin ardından önceki gün de siyah-beyazlılar, karşısında aynı skorla inanılmaz bir maç kazandı. 2017 yılında hiç mağlubiyet yüzü görmeyen, 41 bin taraftarının desteğini arkasına alan ve 3-2 öne geçen Trabzonspor'u 4-3 deviren Kartal bir kez daha tarihe geçmeyi başardı. Beşiktaşlılar da 4-3'lük müthiş zaferin ardından büyük sevinç yaşarken takımı bağırlarına bastılar. Şimdi tüm camiada rota Avrupa'ya kırıldı. Kartal'da yeni hedef Lyon karşısında da benzer bir zaferin altına imza atmak.

    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:20
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