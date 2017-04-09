Beşiktaş İletişim Sorumlusu Rıdvan Akar'ın Trabzonspor maçı sonrası kullandığı, "Yeni statları da gömeriz" ifadelerini Erman Toroğlu yorumladı. Siyah-beyazlı kulüp, tepki çeken tweet sonrası Akar'la yolları ayırırken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Beşiktaş'ın teknik direktörü Trabzonlu ve sen bu attığın tweetler onu bile gömüyorsun" diye konuştu.



İşte Toroğlu'nun o sözleri:



"AKIL TUTULMASI"

"Rıdvan Akar ölü yıkayıcısı mı? Bu adam Beşiktaş kulübünde mi çalışıyor? Yazık bunlar yüzünden insanlar birbirini öldürüyor, bir de bu adam televizyoncu, bunlar nasıl insanlar ya, normal bir savcı bu adamı alır ne demek istedin ya sen de! Seneye göreceksiniz, Rıdvan Akar yüzünden olaylar çıkacak, sen bu tweetinle bu yorumunla takımının zaferine gölge düşürdün. Yazıklar olsun böyle yorumlar yapan insanlara. Rıdvan Akar'a bunu yalatırlar, bunlar akıl tutulması yaşayan insanlar. Futbolun içine edenler bu insanlar. Beşiktaş'ın teknik direktörü yani Trabzonlu ve sen bu attığın tweetler onu bile gömüyorsun." ifadelerini kullandı.