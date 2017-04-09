Ürkmezgil'den takıma büyük övgü

Ürkmezgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde puan farkıyla lider durumda bulunmalarına rağmen önlerinde henüz maçlar olduğunu belirterek, "Daha maçlarımız var, puan farkı ne kadar garanti sağlayabilir ki? Yine de takımın oyunundan çok mutluyum. Böylesine dirençli ve azimli takım yok. Takımımız zor şartlarda bile teslim olmuyor." dedi.

Trabzonspor karşısında 1-0 önde oldukları sırada yüzde yüzlük pozisyonu değerlendiremediklerini ve arkasından golü yediklerini hatırlatan Ürkmezgil, şunları söyledi:

"Kişisel hatadan gol yedik. Cenk'in her zaman atacağı pozisyonda sonuca gidemedik. Üstüne goller yiyerek geriye düştük. Buna rağmen oyunu bırakmadık ve maçı kazandık. Trabzonspor, ikinci yarı mağlubiyet almamış ve ikinci devrenin lider takımı durumunda. Çok iyi futbol oynuyorlar. Statlarının da uzun yıllar sonra ilk defa tamamen dolu olduğunu söylediler. Bu şartlara rağmen oyundan kopmadan maçı kazandık. Böyle bir maç yok. Böylesine direnç, azim, mücadele yok. Birçok tarihi maçlara tanıklık ettim. En çok maç izleyen kişilerden biriyim. Böylesine coşkulu dönemleri az yaşamışımdır." diye konuştu.

- "Pırıl pırıl takımımız var"

Takımın başarısını öz güvene bağlayan Ahmet Ürkmezgil, hem teknik heyetin hem yönetim olarak kendilerinin oyuncular için iyi bir ortam kurduklarını dile getirdi.

Siyah-beyazlıların kazana kazana şampiyonluk inancını pekiştirdiğini anlatan Ürkmezgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncularımız her maçı çevirebiliyor. Şenol Güneş de takımı çok iyi hazırlıyor. Biz de her türlü rahatlığı vermeye çalışıyoruz. Trabzonspor maçında hücumdaki en önemli oyuncularımızdan biri Quaresma sakatlanıyor, yeri dolduruluyor. Pırıl pırıl bir takımımız var. Metin-Ali-Feyyaz dönemindeki gibi dayanışma, saygı ve sevgi en üst seviyede."

- "Kendi maçlarımıza bakacağız"

Puan farkına rağmen temkinli ifadeler kullanan Ürkmezgil, "Zor deplasmanlardan birini aşmış olduk. Bu galibiyet avantajımızı daha da güçlendirdi. Her zaman kendi maçlarımıza bakacağız. Açıkçası rakiplerin yarınki karşılaşması beni ilgilendirmiyor. Ligin boyu kısaldıkça, puan farkı açıldıkça şampiyonluğa ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla yapacakları karşılaşmaya değinen Ahmet Ürkmezgil, "İnşallah bu rakibi eleyerek turu atlarız. Gelecek hafta ligde maçın olmaması bana göre iyi oldu. Rövanş mücadelesine daha rahat hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Takımın golcülerine övgü

Ahmet Ürkmezgil, takımın üç golcü oyuncusu Cenk Tosun, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'a övgüde bulundu.

Cenk Tosun'un Burak Yılmaz'dan sonra yetişen en iyi yerli golcü olduğunu anlatan Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Cenk, milli takımın golcüsü. Golü inanılmaz koklayan ve özverili çalışan bir isim. Talisca'nın değeri ortada. Kanatta, ortada, forvet arkasında fark etmiyor, her yerde oynuyor. Topun başına geldiğinde 'gol' diye bakıyoruz. Trabzonspor maçında da Onur'un kapattığı köşeye inanılmaz şekilde golü attı. Aboubakar da eleştiri aldı. Buraya alışması güç oldu ama gücüyle tekniğini çok iyi birleştiriyor. Sağa sola iyi deplase oluyor. Üçü de değerli oyuncular."

- "Hutchinson'u Allah nazardan saklasın"

Ahmet Ürkmezgil, Trabzonspor maçında galibiyet golünü atan ve istikrarlı performansıyla takımına katkısını veren Atiba Hutchinson'ın ise tam anlamıyla bir işçisi olduğunu söyledi.

Hutchinson'ı "örümcek ayak" olarak tanımlayan Ürkmezgil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hutchinson, çok namuslu bir futbol işçisi. Beşiktaş'ı ailecek çok seviyorlar. Futbola ve işine saygısı, sevgisi çok farklı. Başka bir takımda olsa da aynı şekilde oynardı. Bu yaşta performansı normal değil. Beşiktaş sevgisiyle işini birleştirdi ve bu performansı sürekli gösterdi. Hutchinson'ı Allah nazardan saklasın. Her maçta böyle oynuyor, kötü bir maçı yok."