 Quaresma'nın son durumu belli oldu – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Quaresma'nın son durumu belli oldu

    Quaresma'nın son durumu belli oldu

    Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile dün yapılan maçta sakatlanan Ricardo Quaresma'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

    Yapılan açıklamada, Trabzonspor mücadelesinde sakatlanıp oyundan çıkan Quaresma'nın gerçekleştirilen ortopedik muayene ve çekilen MR'ı sonucu sağ baldır adale zarında mikro kanama ve hafif ödem tespit edildiği bildirildi.

    Quaresma'nın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:15
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