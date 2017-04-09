Quaresma'nın son durumu belli oldu

Yapılan açıklamada, Trabzonspor mücadelesinde sakatlanıp oyundan çıkan Quaresma'nın gerçekleştirilen ortopedik muayene ve çekilen MR'ı sonucu sağ baldır adale zarında mikro kanama ve hafif ödem tespit edildiği bildirildi.

Quaresma'nın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.