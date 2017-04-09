Quaresma'nın son durumu belli oldu
Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile dün yapılan maçta sakatlanan Ricardo Quaresma'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Yapılan açıklamada, Trabzonspor mücadelesinde sakatlanıp oyundan çıkan Quaresma'nın gerçekleştirilen ortopedik muayene ve çekilen MR'ı sonucu sağ baldır adale zarında mikro kanama ve hafif ödem tespit edildiği bildirildi.
Quaresma'nın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Devler Ligi aşkına
Toplam 10
Yorum
iflas bu değil mi takım değeri 161 milyon ama satsan beş para etmez.
- Mesut Özil'den ayrımcılık itirafı
Toplam 6
Yorum
ve adam şanı şöhreti seçtim der
- Devler Ligi aşkına
Toplam 10
Yorum
yönetim istifa kendi çalıp kendi oynayan tuhaf bir futbolcu gurubu var..taraftar gelmemek üzere gitti..
Quaresma'nın son durumu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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