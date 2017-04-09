Quaresma şoku
Portekizli futbolcu 30. dakikada sağ ayak baldırından sakatlanıp oyundan çıktı Quaresma, perşembe günkü Lyon maçı için “Oynamam çok zor” diyerek moral bozdu.
MR SONRASI NETLEŞECEK
Ricardo Quaresma'nın tedavisine bir süre saha dışında devam edilse de Portekizli yıldız oyuna devam edemedi. Quaresma'nın yerine oyuna Aboubakar dahil oldu. Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Lyon karşılaşması öncesinde bu sakatlık moralleri bozarken, tecrübeli futbolcunun durumu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak. Quaresma, maç sonrası da Lyon maçında forma giymesinin çok zor olduğunu söyledi.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:08
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
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Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
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Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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