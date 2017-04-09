 Quaresma şoku – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    şoku

    Quaresma şoku

    Portekizli futbolcu 30. dakikada sağ ayak baldırından sakatlanıp oyundan çıktı , perşembe günkü maçı için “Oynamam çok zor” diyerek moral bozdu.

    'ta dün gece Ricardo Quaresma şoku yaşandı. Siyahbeyazlı takımın yıldız oyuncusu dakika 30. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Karşılaşmadan önce de sağ arka adalesini tutan Portekizli yıldız bir pozisyonda Durica'yı koşarak takip etti ve sonrasında topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Saha içinde ilk tedavisi yapılan Portekizli futbolcu sonrasında kenara alındı.

    MR SONRASI NETLEŞECEK
    Ricardo 'nın tedavisine bir süre saha dışında devam edilse de Portekizli yıldız oyuna devam edemedi. Quaresma'nın yerine oyuna Aboubakar dahil oldu. Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Lyon karşılaşması öncesinde bu sakatlık moralleri bozarken, tecrübeli futbolcunun durumu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak. Quaresma, maç sonrası da maçında forma giymesinin çok zor olduğunu söyledi.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
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