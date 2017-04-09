 Ne böyle bir maç var, ne böyle bir zafer! – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Ne böyle bir maç var, ne böyle bir zafer!

    Ne böyle bir maç var, ne böyle bir zafer!

    ’la arasında Şenol Güneş Stadı’nda öyle bir derbi oynandı ki heyecandan ölecektik! Kara Kartal, iki kez öne geçip geriye düştüğü dev maçı Atiba’nın 90+1’de attığı golle kazanıp, şampiyonluk için şafak saymaya başladı. Tam 7 golün atılıp daha fazlasının kaçtığı, Trabzonspor’un bir topunun ise direkte patladığı derbi tarihe geçti.

    Lider Beşiktaş, ikinci yarının namağlup lideri Trabzonspor'u nefesleri kesen mücadelede 4-3 yenip, çok büyük bir zafer elde etti. Bordo-mavililer, bu skorla 2017'de ilk mağlubiyetini alırken, Fırtına'yı taraftar rekorunun kırıldığı Şenol Güneş Stadı'nda ilk yenen Kara Kartal oldu. Bu galibiyetle maç fazlasıyla ikinci Başakşehir'in 8 puan önüne geçen siyah-beyazlılar, şampiyonluk için 'dev' bir adım daha attı. 7 süper golün izlendiği, daha fazlasının kaçtığı derbide perdeyi konuk açtı.

    Cenk Tosun henüz 4. dakikada Kartal'ı öne geçirdi. 25'te Okay Yokuşlu skora denge getirdi. 55'te ise Aboubakar tabelayı yine Beşiktaş'ın lehine çevirdi. Ardından 'Fırtına' başladı! 63'te Castillo ile yeniden dengeyi kuran bordo-mavililer, iki dakika sonra Rodallega'nın golü ile öne geçti. İki kez öne geçip geriye düşen Kartal pes etmedi, 75'te Talisca'nın frikik golü ile 3-3'ü buldu. Bu golün santrasında orta sahadan vuran Rodallega'nın şutu direkte patladı. 'Maç bitti' derken, 90+1'de sahne alan Atiba, kafa ile attığı golle Kartal'ı zafere uçurdu.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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