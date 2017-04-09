Ne böyle bir maç var, ne böyle bir zafer!









Trabzonspor’la Beşiktaş arasında Şenol Güneş Stadı’nda öyle bir derbi oynandı ki heyecandan ölecektik! Kara Kartal, iki kez öne geçip geriye düştüğü dev maçı Atiba’nın 90+1’de attığı golle kazanıp, şampiyonluk için şafak saymaya başladı. Tam 7 golün atılıp daha fazlasının kaçtığı, Trabzonspor’un bir topunun ise direkte patladığı derbi tarihe geçti. Beşiktaş, ikinci yarının namağlup lideri Trabzonspor'u nefesleri kesen mücadelede 4-3 yenip, çok büyük bir zafer elde etti. Bordo-mavililer, bu skorla 2017'de ilk mağlubiyetini alırken, Fırtına'yı taraftar rekorunun kırıldığı Şenol Güneş Stadı'nda ilk yenen Kara Kartal oldu. Bu galibiyetle maç fazlasıyla ikinci Başakşehir'in 8 puan önüne geçen siyah-beyazlılar, şampiyonluk için 'dev' bir adım daha attı. 7 süper golün izlendiği, daha fazlasının kaçtığı derbide perdeyi konuk



Cenk Tosun henüz 4. dakikada Kartal'ı öne geçirdi. 25'te Okay Yokuşlu skora denge getirdi. 55'te ise Aboubakar tabelayı yine Beşiktaş'ın lehine çevirdi. Ardından 'Fırtına' başladı! 63'te Castillo ile yeniden dengeyi kuran bordo-mavililer, iki dakika sonra Rodallega'nın golü ile öne geçti. İki kez öne geçip geriye düşen Kartal pes etmedi, 75'te Talisca'nın frikik golü ile 3-3'ü buldu. Bu golün santrasında orta sahadan vuran Rodallega'nın şutu direkte patladı. 'Maç bitti' derken, 90+1'de sahne alan Atiba, kafa ile attığı golle Kartal'ı zafere uçurdu. Lider, ikinci yarının namağlup lideri'u nefesleri kesen mücadeledeyenip, çok büyük bir zafer elde etti. Bordo-mavililer, bu skorla'de ilk mağlubiyetini alırken,'yı taraftar rekorunun kırıldığıda ilk yenenoldu. Bu galibiyetle maç fazlasıyla ikinci'in 8 puan önüne geçen siyah-beyazlılar, şampiyonluk içinbir adım daha attı. 7 süper golün izlendiği, daha fazlasının kaçtığı derbide perdeyi konuk Beşiktaş açtı.Cenk Tosunhenüz 4. dakikada Kartal'ı öne geçirdi. 25'teskora denge getirdi. 55'te isetabelayı yine Beşiktaş'ın lehineçevirdi. Ardındanbaşladı! 63'teile yeniden dengeyikuran bordo-mavililer, iki dakika sonra'nın golü ile öne geçti.İki kez öne geçip geriye düşen Kartal pes etmedi, 75'te'nın frikikgolü ile 3-3'ü buldu. Bu golün santrasında orta sahadan vuran'nınşutu direkte patladı.derken, 90+1'de sahne alankafa ile attığı golle Kartal'ı zafere uçurdu. 09 Nisan 2017, Pazar Güncelleme: 01:40 Etiketler: Trabzonspor, Beşiktaş







