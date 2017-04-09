Ne böyle bir maç var, ne böyle bir zafer!
Trabzonspor’la Beşiktaş arasında Şenol Güneş Stadı’nda öyle bir derbi oynandı ki heyecandan ölecektik! Kara Kartal, iki kez öne geçip geriye düştüğü dev maçı Atiba’nın 90+1’de attığı golle kazanıp, şampiyonluk için şafak saymaya başladı. Tam 7 golün atılıp daha fazlasının kaçtığı, Trabzonspor’un bir topunun ise direkte patladığı derbi tarihe geçti.
Cenk Tosun henüz 4. dakikada Kartal'ı öne geçirdi. 25'te Okay Yokuşlu skora denge getirdi. 55'te ise Aboubakar tabelayı yine Beşiktaş'ın lehine çevirdi. Ardından 'Fırtına' başladı! 63'te Castillo ile yeniden dengeyi kuran bordo-mavililer, iki dakika sonra Rodallega'nın golü ile öne geçti. İki kez öne geçip geriye düşen Kartal pes etmedi, 75'te Talisca'nın frikik golü ile 3-3'ü buldu. Bu golün santrasında orta sahadan vuran Rodallega'nın şutu direkte patladı. 'Maç bitti' derken, 90+1'de sahne alan Atiba, kafa ile attığı golle Kartal'ı zafere uçurdu.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:40
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
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Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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