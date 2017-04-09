Klas bir takımız
Kartal’ı bir kez daha şampiyonluğa yaklaştıran deneyimli hoca maç sonu mutluydu. Şenol Güneş “Maç berabere bitseydi yine de üzülmezdim. Klas takımız. Sahayı iyi kullanıp kazandık. Trabzonspor da iyi işler yaptı. Şans bizden yanaydı” dedi.
LYON'DA SIKINTI OLUR
Şenol Güneş savunmada önemli hatalar yaptıklarını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı "Tosic gayretliydi ancak hatalar da yaptı. Lyon'a karşı bunları yaparsak işimiz zor olur. Hücumda iyiyiz ama Lyon'a karşı böyle savunma yapmamalıyız" dedi. Ricardo Quaresma'nın sakatlığıyla ilgili bilgi de veren Güneş "Maçtan önce bir sakatlığı vardı. Ağrıları artınca kenara geldi. Bakacağız" diye konuştu.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:50
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
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Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
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Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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