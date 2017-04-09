 Klas bir takımız – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Klas bir takımız

    Klas bir takımız

    Kartal’ı bir kez daha şampiyonluğa yaklaştıran deneyimli hoca maç sonu mutluydu. “Maç berabere bitseydi yine de üzülmezdim. Klas takımız. Sahayı iyi kullanıp kazandık. da iyi işler yaptı. Şans bizden yanaydı” dedi.

    Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, 90 dakika sonunda galibiyetin sevindirici olduğunu söylerken Dusko Tosic'i hataları nedeniyle eleştirdi. Güneş "61. puanımızı burada aldık. Geçen sezon burada kazanarak şampiyonluk yolunda avantaj yakalamıştık. Bu sene de inşallah aynısı olur" dedi. Güneş "Trabzonspor da biz de iyi işler yaptık. Şans da bizden yanaydı. Güvenli oynadık. Klas bir takımız. Sahayı doğru kullanıp maçı kazanmayı başardık. Berabere bitseydi de üzülmezdim" ifadelerini kullandı.

    LYON'DA SIKINTI OLUR
    savunmada önemli hatalar yaptıklarını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı "Tosic gayretliydi ancak hatalar da yaptı. Lyon'a karşı bunları yaparsak işimiz zor olur. Hücumda iyiyiz ama Lyon'a karşı böyle savunma yapmamalıyız" dedi. Ricardo Quaresma'nın sakatlığıyla ilgili bilgi de veren Güneş "Maçtan önce bir sakatlığı vardı. Ağrıları artınca kenara geldi. Bakacağız" diye konuştu.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
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