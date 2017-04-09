 Kartal pençesi! – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Kartal pençesi!

    Kartal pençesi!

    Son yılların en güzel derbisi nefes kesti, uzatmada kazandı. Cenk ile öne geçen Beşiktaş’a Yazıcı cevap verdi. Aboubakar sahne aldı, Castillo ve Rodallega ile Fırtına skoru 3-2 yaptı. Talisca eşitledi, 90+1’de de Atiba son sözü söyledi.

    , Akyazı'daki muhteşem düelloda Trabzonspor'u 4-3 yenerek şampiyonluk yolundaki en önemli virajı dönmüş oldu. Son yıllardaki en heyecanlı derbide iki takım da kazanma şansını ele geçirdi. Perdeyi 4. dakikada Cenk Tosun açtı. 25. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan çıkardığı topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Okay, muhteşem bir vuruşla topu ağlarla gönderdi: 1-1. 41'de Rodallega'nın kafasını Fabri engelledi. 55'te Oğuzhan'ın harika pasında Aboubakar, dönerek yaptığı vuruşla Kartal'ı öne geçirdi: 1-2. Sekiz dakika sonra Trabzonspor, Castillo'nun nefis füzesiyle karşılık verdi: 2-2. Hemen ardından Fırtına kullanılan kornerde Rodallega'nın golüyle tribünleri ayağa kaldırdı: 3-2. 74'te sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Onur'u avlayan Talisca, Kartal'ı bir kez daha umutlandırdı: 3-3.

    İLK KEZ KAYBETTİ
    Rodallega'nın santradan şutunda top üst direkte patladı. 90+1'de Gökhan Gönül'ün sağdan ortasına adeta uzayan Atiba, Beşiktaş'ı 4-3 öne geçirip son sözü söyledi. Trabzonspor taraftarları da takımlarını ayakta alkışladı. Bu sonuçla 2017 yılında hiç yenilmemiş olan bordo-mavililerin namağlup unvanı gitmiş oldu.

    EN GOLLÜ 2. DERBİ
    Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yendi ve maç boyunca toplam 7 gol atıldı. İki takım arasında lig maçlarında en gollü ikinci maç oynandı. 1993-94 sezonunda Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u 7-1 yenmişti. Dünkü derbi 2016-17 sezonunda da en gollü üç maçtan biri oldu.

    KAFADA EN İYİSİ
    Beşiktaş, Süper Lig'in en fazla kafa ile gol atan takımı. Kara Kartal dün Atiba ile bu sezon 14. kafa golünü kaydetti. Trabzonspor ile bu istatisteklerde son sıralarda yer alıyor. Fırtına 3 kafa golü ile Gençlerbirliği'nin önünde yer aldı.

    YENİLGİYİ UNUTTU
    Siyah-beyazlı takım deplasmanda ile oynadığı son 5 karşılaşmayı kaybetmedi. Son beş maçta üç galibiyet, iki beraberlik alan Kartal en son 2011-12 sezonunda Şampiyonluk Grubu maçında Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.

    11 MAÇTA 1 GALİBİYET
    Fırtına geçen sezon ilk yarıda deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenmişti. Bu galibiyet, Trabzonspor'un iki takım arasında oynanan son 11 maçta aldığı tek galibiyet oldu. Diğer maçlarda Beşiktaş altı kez kazanırken dört kez beraberlik sonucu çıktı. Genelde Kartal 35 kez kazandı.

    AYNI KADRO İLE ÇIKTI
    Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen hafta 3-0 yendikleri G.Birliği maçı 11'inde değişiklik yapmadı. G.Birliği sınavında yüzüne çarpan top sonrası gözü şişen ve yerini Tolga'ya bırakan kaleci Fabri de Trabzonspor karşısında ilk 11'de yer aldı. Güneş, ayrıca kırmızı kart cezası biten Vincent Aboubakar'ın cezası bitmesine rağmen ilk 11'e Cenk'i koydu.


    Yunus Emre SEL
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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