Kartal pençesi!
Son yılların en güzel derbisi nefes kesti, Beşiktaş uzatmada kazandı. Cenk ile öne geçen Beşiktaş’a Yazıcı cevap verdi. Aboubakar sahne aldı, Castillo ve Rodallega ile Fırtına skoru 3-2 yaptı. Talisca eşitledi, 90+1’de de Atiba son sözü söyledi.
İLK KEZ KAYBETTİ
Rodallega'nın santradan şutunda top üst direkte patladı. 90+1'de Gökhan Gönül'ün sağdan ortasına adeta uzayan Atiba, Beşiktaş'ı 4-3 öne geçirip son sözü söyledi. Trabzonspor taraftarları da takımlarını ayakta alkışladı. Bu sonuçla 2017 yılında hiç yenilmemiş olan bordo-mavililerin namağlup unvanı gitmiş oldu.
EN GOLLÜ 2. DERBİ
Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yendi ve maç boyunca toplam 7 gol atıldı. İki takım arasında lig maçlarında en gollü ikinci maç oynandı. 1993-94 sezonunda Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u 7-1 yenmişti. Dünkü derbi 2016-17 sezonunda da en gollü üç maçtan biri oldu.
KAFADA EN İYİSİ
Beşiktaş, Süper Lig'in en fazla kafa ile gol atan takımı. Kara Kartal dün Atiba ile bu sezon 14. kafa golünü kaydetti. Trabzonspor ile bu istatisteklerde son sıralarda yer alıyor. Fırtına 3 kafa golü ile Gençlerbirliği'nin önünde yer aldı.
YENİLGİYİ UNUTTU
Siyah-beyazlı takım deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı son 5 karşılaşmayı kaybetmedi. Son beş maçta üç galibiyet, iki beraberlik alan Kartal en son 2011-12 sezonunda Şampiyonluk Grubu maçında Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.
11 MAÇTA 1 GALİBİYET
Fırtına geçen sezon ilk yarıda deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenmişti. Bu galibiyet, Trabzonspor'un iki takım arasında oynanan son 11 maçta aldığı tek galibiyet oldu. Diğer maçlarda Beşiktaş altı kez kazanırken dört kez beraberlik sonucu çıktı. Genelde Kartal 35 kez kazandı.
AYNI KADRO İLE ÇIKTI
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen hafta 3-0 yendikleri G.Birliği maçı 11'inde değişiklik yapmadı. G.Birliği sınavında yüzüne çarpan top sonrası gözü şişen ve yerini Tolga'ya bırakan kaleci Fabri de Trabzonspor karşısında ilk 11'de yer aldı. Güneş, ayrıca kırmızı kart cezası biten Vincent Aboubakar'ın cezası bitmesine rağmen ilk 11'e Cenk'i koydu.
Yunus Emre SEL
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:00
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
- Erman Toroğlu'ndan Rıdvan Akar'a sert sözler!
Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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