Hangi birini tutacaksın!
Müthiş düelloda sırasıyla sahne alan Cenk Tosun, Aboubakar, Talisca ve Atiba, Kartal’ı zafere uçurdu. Gollerin dördü de birbirinden muhteşemdi.
'DOKUNMAK KALDI'
Galibiyeti getiren Atiba, "Çok eğlenceli bir maçtı. Trabzon'u burada ilk defa yenmeyi başardık. Golde Gökhan'ı gördüm ve ceza sahasındaki boşluğa koştum. Harika bir top gönderdi. Bana dokunmak kaldı" dedi.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:59
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
- Erman Toroğlu'ndan Rıdvan Akar'a sert sözler!
Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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