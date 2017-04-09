Hangi birini tutacaksın!

Müthiş düelloda sırasıyla sahne alan Cenk Tosun, Aboubakar, Talisca ve Atiba, Kartal’ı zafere uçurdu. Gollerin dördü de birbirinden muhteşemdi.

Süper Lig'in en iyi kadrosuna sahip olduğu her zaman vurgulanan Beşiktaş, Trabzon'da bunu bir kez daha tescilledi. Siyah-beyazlılar, özellikle ikinci yarıda güç anlar yaşayıp, geriye düştüğü karşılaşmayı yıldızlarının müthiş golleri ile çevirererek gücünü ispatladı. Cenk Tosun, Aboubakar, Talisca ve Atiba'nın attığı gollerin hepsi birbirinden klastı. Öte yandan Kartal attığı 4 golle Süper Lig'deki gol sayısını 54'e çıkarıp, en golcü takım oldu.



'DOKUNMAK KALDI'

Galibiyeti getiren Atiba, "Çok eğlenceli bir maçtı. Trabzon'u burada ilk defa yenmeyi başardık. Golde Gökhan'ı gördüm ve ceza sahasındaki boşluğa koştum. Harika bir top gönderdi. Bana dokunmak kaldı" dedi.