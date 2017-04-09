Güneş: Teşekkürler Cumhurbaşkanım
Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş, kendi adının verildiği statta ilk maçına çıktı. Deneyimli çalıştırıcı “Bu tesisi yapanlara teşekkür ederim, başta Cumhurbaşkanına” diye konuştu.
MUHTEŞEM BİR STAT
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Şenol Güneş Stadı'nın atmosferini övdü. Vali Yavuz "Bu muhteşem stat için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Şehrimize çok önemli bir eser kazandırdılar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:52
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
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Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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