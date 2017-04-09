 Güneş: Teşekkürler Cumhurbaşkanım – Fotomaç – 09 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Güneş: Teşekkürler Cumhurbaşkanım

    Güneş: Teşekkürler Cumhurbaşkanım

    ’ın hocası , kendi adının verildiği statta ilk maçına çıktı. Deneyimli çalıştırıcı “Bu tesisi yapanlara teşekkür ederim, başta Cumhurbaşkanına” diye konuştu.

    Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş kendi adının verildiği Şenol Güneş Stadı'nda ilk karşılaşmasına çıktı. Tecrübeli hoca maç öncesi konuşmasında şunları söyledi: "Mükemmel bir tesis. Sadece stat değil her şeyiyle mükemmel. Şehrin kaderini değiştirecek bir yapı bu. Şehrin en büyük yatırımı. Bu tesisi yapanlara teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Olağanüstü bir katkı yaptı. Türk futbolunun Trabzonspor'a ihtiyacı var. Bu statta Trabzonspor eski günlerine dönecektir"

    MUHTEŞEM BİR STAT
    Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Stadı'nın atmosferini övdü. Vali Yavuz "Bu muhteşem stat için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Şehrimize çok önemli bir eser kazandırdılar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güneş: Teşekkürler Cumhurbaşkanım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.