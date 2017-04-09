 Gomez atıyor ama – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Gomez atıyor ama

    Gomez atıyor ama
    'ın geçen sezonki gol kralı , 'un 'ye 4-1 yenildiği maçta takımının tek golünü penaltıdan atan isim oldu. Eski formunu bulmaya başlayan yıldız santrfor, Wolfsburg'un son 6 maçında golle buluştuğu 5 maçında da attığı 7 golle takımın tüm gollerini atan isim oldu. Gomez, ligde 13 gole ulaştı.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:17
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