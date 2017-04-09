Fabri’den 2 net kurtarış
Rodallega ve Castillo’nun 2 net pozisyonunda geçit vermeyerek, zaferde rol oynadı
Özellikle ilk yarıda Rodallega'nın yakın mesafeden kafa şutu ile ikinci yarının başında Castillo'nun sert şutlarında gole geçit vermeyen Fabri, Beşiktaş'ın maçı kazanmasında önemli rol oynadı. Gözünün çevresinde hala morluklar dikkat çeken Fabri, zaferin ardından büyük sevinç yaşadı.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:51
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
- Erman Toroğlu'ndan Rıdvan Akar'a sert sözler!
Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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