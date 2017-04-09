 Fabri’den 2 net kurtarış – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Fabri’den 2 net kurtarış

    Fabri’den 2 net kurtarış

    Rodallega ve Castillo’nun 2 net pozisyonunda geçit vermeyerek, zaferde rol oynadı

    Gençlerbirliği maçında Uğur Çiftçi'nin şutu yüzüne isabet eden ve gözü kapanarak oyunu terk eden Fabri, yoğun tedavi ile Trabzonspor karşısında yerini aldı. İlk 11'de sahaya çıkan İspanyol kaleci, yediği 3 gole rağmen başarılıydı...

    Özellikle ilk yarıda Rodallega'nın yakın mesafeden kafa şutu ile ikinci yarının başında Castillo'nun sert şutlarında gole geçit vermeyen Fabri, Beşiktaş'ın maçı kazanmasında önemli rol oynadı. Gözünün çevresinde hala morluklar dikkat çeken Fabri, zaferin ardından büyük sevinç yaşadı.

    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:51
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