Fabri, Oğuzhan'a çıkıştı!
Trabzonspor-Beşiktaş maçında temponun yükseldiği anlarda gerilim de arttı. Kartal'ın kalecisi Fabri bir pozisyon sonrası kaptan Oğuzhan'a çıkıştı.
İlk yarısı yüksek tempoda oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında büyük heyecan vardı. Tempo ve heyecan ile birlikte gerilimli dakikalar da yaşandı. Skor 1-1'e geldikten sonra iki takım da daha agresif oynamaya başlarken, futbolcuların sinirli tavırları da dikkat çekti.
O pozisyonların biri de 32. dakikada yaşadı. Trabzonspor'un Yusuf ile bulduğu pozisyonda gole izin vermeyen Fabri, kaptan Oğuzhan'ın hakem Ali Palabıyık'a itiraz ettiğini görünce kalesini terk etti.
İspanyol kaleci takım arkadaşının yanına kadar koşarak, sert bir dille itirazlarına son vermesini istedi.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:40
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
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Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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