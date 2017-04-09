Çirkin tweet işinden etti
Beşiktaş'ta İletişim Direktörü olarak görev yapan gazeteci Rıvan Akar, karşılaşmadan sonra attığı 'çirkin' tweet sonrası gelen tepkiler üzerine yönetim tarafından kovuldu.
Rıdvan Akar'ın maçtan sonra, "Biz hakemi de, faulleri de, yeni statları da gömeriz" şeklindeki çirkin mesajı hem Trabzonsporlular'ıı, hem de Beşiktaşlılar'ı çileden çıkardı.
Siyah-beyazlılar, sosyal medyadan "Rakibe böyle saygısızlık yapma" diyerek Akar'ı uyardılar. Akan geen tepikler üzerine 'çirkin' mesajı silerek 2 saat sonra özür diledi.
Ancak Beşiktaş Yönetimi, yaptığı şu açıklamayla Rıdvan Akar'ın görevine son verdi: İletişim Direktörümüz Rıdvan Akar'ın twitter hesabı üzerinden paylaştığı ifadeler kulübümüzün resmi görüşünü ve duruşunu yansıtmamaktadır. Yaşanan bu üzücü hadise neticesinde Rıdvan Akar ile yollarımızı ayırma kararı aldığımızı belirtiriz.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:50
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
- Erman Toroğlu'ndan Rıdvan Akar'a sert sözler!
Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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