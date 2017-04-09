 Çirkin tweet işinden etti – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Çirkin tweet işinden etti

    Çirkin tweet işinden etti

    'ta İletişim Direktörü olarak görev yapan gazeteci Rıvan Akar, karşılaşmadan sonra attığı 'çirkin' tweet sonrası gelen tepkiler üzerine yönetim tarafından kovuldu.

    'ın maçtan sonra, "Biz hakemi de, faulleri de, yeni statları da gömeriz" şeklindeki çirkin mesajı hem Trabzonsporlular'ıı, hem de Beşiktaşlılar'ı çileden çıkardı.

    Siyah-beyazlılar, sosyal medyadan "Rakibe böyle saygısızlık yapma" diyerek Akar'ı uyardılar. Akan geen tepikler üzerine 'çirkin' mesajı silerek 2 saat sonra özür diledi.

    Ancak Yönetimi, yaptığı şu açıklamayla Rıdvan Akar'ın görevine son verdi: İletişim Direktörümüz Rıdvan Akar'ın twitter hesabı üzerinden paylaştığı ifadeler kulübümüzün resmi görüşünü ve duruşunu yansıtmamaktadır. Yaşanan bu üzücü hadise neticesinde Rıdvan Akar ile yollarımızı ayırma kararı aldığımızı belirtiriz.


    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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