Çirkin tweet işinden etti

Rıdvan Akar'ın maçtan sonra, "Biz hakemi de, faulleri de, yeni statları da gömeriz" şeklindeki çirkin mesajı hem Trabzonsporlular'ıı, hem de Beşiktaşlılar'ı çileden çıkardı.



Siyah-beyazlılar, sosyal medyadan "Rakibe böyle saygısızlık yapma" diyerek Akar'ı uyardılar. Akan geen tepikler üzerine 'çirkin' mesajı silerek 2 saat sonra özür diledi.



Ancak Beşiktaş Yönetimi, yaptığı şu açıklamayla Rıdvan Akar'ın görevine son verdi: İletişim Direktörümüz Rıdvan Akar'ın twitter hesabı üzerinden paylaştığı ifadeler kulübümüzün resmi görüşünü ve duruşunu yansıtmamaktadır. Yaşanan bu üzücü hadise neticesinde Rıdvan Akar ile yollarımızı ayırma kararı aldığımızı belirtiriz.





