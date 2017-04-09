Cenk Tosun tarihe geçti
Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da rakip olarak ilk golü atan takım Beşiktaş, futbolcu ise Cenk Tosun oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında Cenk Tosun'un 4. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş bu golle, Trabzonspor'un yeni stadı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da gol atan ilk deplasman takımı oldu. Ligin ikinci yarısındaki Gaziantepspor maçında kapılarını açan Akyazı'da bordo-mavililer geride kalan maçlarda G.Antep, Alanya, Karabük ve Galatasaray maçlarında gol yememişti.
CENK TOSUN YENİDEN ZİRVEDE
Adriano'nun asistini gole çeviren Cenk Tosun, Beşiktaş'ın bu sezon ligde attığı 51 golün 21'ine doğrudan katkı gösterdi. Cenk Tosun ligde 17 gole ulaşarak bugün kendisini yakalayan Vagner Love'yi yeniden geçti.
ADANASPOR MAÇINDA CEZALI
Cenk Tosun, 34. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Golcü oyuncu Adanaspor maçında forma giyemeyecek.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:57
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
- Erman Toroğlu'ndan Rıdvan Akar'a sert sözler!
Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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