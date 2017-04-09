Beşiktaş'ta Olmpique Lyon mesaisi
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympique Lyon maçına çevrildi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda son lig maçında görev alan oyuncuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer oyuncuların önce salonda kuvvet çalışması yaptığı, daha sonra sahada pas ile değişmeli olarak minik kale maç oynadığı kaydedildi. Antrenmanın yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.
Siyah-beyazlı takımın altyapısında yer alan oyuncuların da antrenmanı izlediği belirtildi.
Beşiktaş, Olympique Lyon maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla sürdürecek.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:54
- Olcay Şahan'dan Beşiktaş sözleri
Toplam 2
Yorum
hasan tekin beşiktaşlısın yeme bizi
- Erman Toroğlu'ndan Rıdvan Akar'a sert sözler!
Toplam 18
Yorum
gökhan bjk yönetimi akşam geregini yaptı ve görevi,ne son verdi zaten, tıpkı nouma olayı gibi, rahat ol erman bey. efendilik devam ediyor bjk de.
- Quaresma şoku
Toplam 12
Yorum
wunken bunun oynadigi alana caneri monte edip cikmali eger oynamayacaksa
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