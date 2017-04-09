 Beşiktaş'ta Olmpique Lyon mesaisi – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Beşiktaş'ta Olmpique Lyon mesaisi

    Beşiktaş'ta Olmpique Lyon mesaisi

    Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympique Lyon maçına çevrildi.

    Siyah-beyazlı takım, zorlu Trabzonspor karşılaşması sonrası ara vermeden Olympique Lyon mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda son lig maçında görev alan oyuncuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

    Diğer oyuncuların önce salonda kuvvet çalışması yaptığı, daha sonra sahada pas ile değişmeli olarak minik kale maç oynadığı kaydedildi. Antrenmanın yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

    Siyah-beyazlı takımın altyapısında yer alan oyuncuların da antrenmanı izlediği belirtildi.

    Beşiktaş, Olympique Lyon maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla sürdürecek.

    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:54
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