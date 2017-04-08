Vurucu tim göreve hazır

Cenk 26 lig maçında 16 gol atarken, Aboubakar 19 maçta 6 gol buldu. Tosun paşa 5 haftadır suskun, Kamerunlu son 6 lig maçında 4 gol attı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu akşam oynanacak Trabzonspor derbisinde hangi forvetini ilk 11'de sahaya süreceği konusunda bir hayli zorlanıyor. Cenk Tosun ve Aboubakar arasında tercih yapmaya çalışan deneyimli çalıştırıcı, Cenk Tosun'u ilk 11'de sahaya sürmeye, Aboubakar'a ikinci yarı şans vermeye daha sıcak bakıyor. Son haftalarda Süper Lig maçlarında sessiz kalan Cenk, son golünü 21. haftadaki Akhisar maçında atmıştı. Bu sezon 26 lig maçında rakip fileleri 16 kez havalandıran Cenk Tosun, ligde suskun kalmasına rağmen, UEFA Avrupa Ligi ve A Milli Takım forması ile fileleri havalandırdı. Üst üste gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle eleştirilen Aboubakar ise Trabzon maçında hocasından forma bekliyor.



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Kendisini affettirmek ve takımına bu kritik maçta katkı sağlamak isteyen Kamerunlu futbolcu, ligdeki gol sayısını da yükseltmeyi hedefliyor. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon görev yaptığı 19 Süper Lig maçında 6 gol attı. Beşiktaş'ın iki önemli gol silahı, bu sezon Süper Lig'de sadece bir maçta 'birlikte' gol atmayı başardı. İlk yarıda 2-1 kazanılan Adana maçında hem Cenk, hem Aboubakar ağları havalandırdı.