Vurucu tim göreve hazır
Cenk 26 lig maçında 16 gol atarken, Aboubakar 19 maçta 6 gol buldu. Tosun paşa 5 haftadır suskun, Kamerunlu son 6 lig maçında 4 gol attı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu akşam oynanacak Trabzonspor derbisinde hangi forvetini ilk 11'de sahaya süreceği konusunda bir hayli zorlanıyor. Cenk Tosun ve Aboubakar arasında tercih yapmaya çalışan deneyimli çalıştırıcı, Cenk Tosun'u ilk 11'de sahaya sürmeye, Aboubakar'a ikinci yarı şans vermeye daha sıcak bakıyor. Son haftalarda Süper Lig maçlarında sessiz kalan Cenk, son golünü 21. haftadaki Akhisar maçında atmıştı. Bu sezon 26 lig maçında rakip fileleri 16 kez havalandıran Cenk Tosun, ligde suskun kalmasına rağmen, UEFA Avrupa Ligi ve A Milli Takım forması ile fileleri havalandırdı. Üst üste gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle eleştirilen Aboubakar ise Trabzon maçında hocasından forma bekliyor.
PATLAMA BEKLENİYOR
Kendisini affettirmek ve takımına bu kritik maçta katkı sağlamak isteyen Kamerunlu futbolcu, ligdeki gol sayısını da yükseltmeyi hedefliyor. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon görev yaptığı 19 Süper Lig maçında 6 gol attı. Beşiktaş'ın iki önemli gol silahı, bu sezon Süper Lig'de sadece bir maçta 'birlikte' gol atmayı başardı. İlk yarıda 2-1 kazanılan Adana maçında hem Cenk, hem Aboubakar ağları havalandırdı.
PATLAMA BEKLENİYOR
Kendisini affettirmek ve takımına bu kritik maçta katkı sağlamak isteyen Kamerunlu futbolcu, ligdeki gol sayısını da yükseltmeyi hedefliyor. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon görev yaptığı 19 Süper Lig maçında 6 gol attı. Beşiktaş'ın iki önemli gol silahı, bu sezon Süper Lig'de sadece bir maçta 'birlikte' gol atmayı başardı. İlk yarıda 2-1 kazanılan Adana maçında hem Cenk, hem Aboubakar ağları havalandırdı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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