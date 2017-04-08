Şenol Güneş Stadı'nda ilk gol Beşiktaş'tan

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında Cenk Tosun'un 4. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş bu golle, Trabzonspor'un yeni stadı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da gol atan ilk deplasman takımı oldu. Ligin ikinci yarısındaki Gaziantepspor maçında kapılarını açan Akyazı'da bordo-mavililer geride kalan maçlarda G.Antep, Alanya, Karabük ve Galatasaray maçlarında gol yememişti.



CENK TOSUN YENİDEN ZİRVEDE

Adriano'nun asistini gole çeviren Cenk Tosun, Beşiktaş'ın bu sezon ligde attığı 51 golün 21'ine doğrudan katkı gösterdi. Cenk Tosun ligde 17 gole ulaşarak bugün kendisini yakalayan Vagner Love'yi yeniden geçti.



ADANASPOR MAÇINDA CEZALI

Cenk Tosun, 34. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Golcü oyuncu Adanaspor maçında forma giyemeyecek.