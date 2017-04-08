Şenol Güneş Stadı'nda ilk gol Beşiktaş'tan
Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da rakip olarak ilk golü atan takım Beşiktaş, futbolcu ise Cenk Tosun oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında Cenk Tosun'un 4. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş bu golle, Trabzonspor'un yeni stadı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da gol atan ilk deplasman takımı oldu. Ligin ikinci yarısındaki Gaziantepspor maçında kapılarını açan Akyazı'da bordo-mavililer geride kalan maçlarda G.Antep, Alanya, Karabük ve Galatasaray maçlarında gol yememişti.
CENK TOSUN YENİDEN ZİRVEDE
Adriano'nun asistini gole çeviren Cenk Tosun, Beşiktaş'ın bu sezon ligde attığı 51 golün 21'ine doğrudan katkı gösterdi. Cenk Tosun ligde 17 gole ulaşarak bugün kendisini yakalayan Vagner Love'yi yeniden geçti.
ADANASPOR MAÇINDA CEZALI
Cenk Tosun, 34. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Golcü oyuncu Adanaspor maçında forma giyemeyecek.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:39
- Olcay’ı göstereceğim
Toplam 4
Yorum
wow buda kendini futbolcu sanıyo al zabriyi vur olcaya...
- F.Bahçe peşinde
Toplam 7
Yorum
galata 5 senerdir pesinde türk takimlari bu adamin. 3sene sonra 30 yasina gelir alirsiniz nerde oysa 30 yas özeri oyunculari alamaya alisikis
- Balotelli heyecanı
Toplam 8
Yorum
VezirParmağı Buna ağzımla gülemeyeceğim. Tolgay için 2,5 milyon gibi dev bir bütçe ayıran GS Balotelli için de 2.75'lik daha dev bütçe yapmış. Alır yani!
Şenol Güneş Stadı'nda ilk gol Beşiktaş'tan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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