Şenol Güneş: 61. puanımızı Trabzon'da aldık

Şenol Güneş'in Trabzonspor maçı sonrası şu ifadeleri kullandı:



"Futbolla ilgili konuşmama gerek yok. 61. puanımızı burada aldık. Geçen sene burada kazanarak şampiyonluk yolunda avantaj yakalamıştık. Bu sene de inşallah böyle olur. İlk golü attık. Sonra golü yiyince panikledik. Rakip de biz de iyi işler yaptık. İyi oynarken üç gol yiyip geriye düşmek işimizi zorlaştırır. Bugün şans bize güldü. Güvenli oynadık. Klas takımdık. Sahayı en iyi şekilde kullandık. Gol aradık. Güzel bir zemin vardı. Kazandığımız içi mutluyuz."