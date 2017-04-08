Şenol Güneş: 61. puanımızı Trabzon'da aldık
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor karşısında 4-3 kazandıkları maçın ardından önemli açıklamalar yaptı.
Şenol Güneş'in Trabzonspor maçı sonrası şu ifadeleri kullandı:
"Futbolla ilgili konuşmama gerek yok. 61. puanımızı burada aldık. Geçen sene burada kazanarak şampiyonluk yolunda avantaj yakalamıştık. Bu sene de inşallah böyle olur. İlk golü attık. Sonra golü yiyince panikledik. Rakip de biz de iyi işler yaptık. İyi oynarken üç gol yiyip geriye düşmek işimizi zorlaştırır. Bugün şans bize güldü. Güvenli oynadık. Klas takımdık. Sahayı en iyi şekilde kullandık. Gol aradık. Güzel bir zemin vardı. Kazandığımız içi mutluyuz."
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:50
- 90+Atiba
Toplam 13
Yorum
arkadaş arkadaşım hadı frikiği vermedi dyelim ki fauldu pozısyon ugur demırokun elıne carpan neydi o penaltı değil miydi ? ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ !!!!!!!
- Rodallega'dan inanılmaz şut!
Toplam 6
Yorum
mehmet 3-2 den sonra 4 3 2 1 sitemiyle kontraatak futbola dönmedik15 dak.da 2 gol daha yedik.Maçı resmen verdik.BERO varken AYTAÇ önlibero olmaz.
- Quaresma şoku
Toplam 2
Yorum
ahmet iyiki çıkmıi yoksa olaylar başlardı onun yüzünden
Şenol Güneş: 61. puanımızı Trabzon'da aldık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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