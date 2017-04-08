Rıdvan Dilmen: Yılın en iyi maçı

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı Trabzonspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Bu yılın en iyi maçını izledik"

Penaltı dışında her gol var. Bu yılın en iyi maçını izledik. Her iki takımın oyuncuları ve hakem ya da teknik adamlar hata yapmıştır ama muazzam bir maç izledik. Beşiktaş 3 kez öne geçtiği maçı kaybedecekti. Oyunun son saniyelerinde de golü savunmanın önünde oynayan oyuncu atıyor. Bence Beşiktaş için beraberlik kötü değildi. Trabzonspor uzun süredir kaybetmiyordu ve ilk defa 4 gol yiyerek mağlup oldu. 3 dakika içerisine özeti nasıl sığdıracaklar gerçekten merak ediyorum. Santra var gol oluyor, dönüyor santra sonra da yine gol.

"Beşiktaş bu ligin çok üstünde"

Kimsenin 2 dakikalığına lavaboya gidecek hali yoktu. Gerçekten harika bir maçtı. Lyon maçından önce... Beşiktaş ve Trabzon'un ortak özelliği olduğu için iyi bir maç çıktı. Oyuncular skor kaç kaç olmuş ona bakmıyorlar. Oyun oynamak için sahaya çıktılar. Hiç kimse beraberliğe razı değildi. Beşiktaş bu ligin çok üstünde. Cenk topa Nadal gibi vurdu. O kadar temiz ki... Trabzonspor takımı da oyunu güzelleştirdi."

En büyük rakip zemin

Beşiktaş'ın en büyük rakibi zemin olur. Köstebek yuvasına dönmüş zemin olursa iyi oynamayabilir. İyi zeminde daha iyi futbol oynarsın. Beşiktaş'ın korkunç silahları var. Bitime az hafta var ve analarının ak sütü gibi helal olsun. İyi futbol oynuyorlar. Kırmızı kar yağmazsa, Beşiktaş şampiyon olur.

" Lyon maçı..."

Beşiktaş'ın Avrupa başarısı da tesadüf değil. İnşallah Lyon deplasmanında zemin iyi olur. Lyon'u gözümüzde büyüttük. Beşiktaş da kolay elenecek bir takım değil.