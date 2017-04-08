Rıdvan Dilmen: Maçın kırılma anı...
Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk yarısı 1-1 berabere bitti. Müsabakanın devre arasında NTV Spor'da Rıdvan Dilmen ilk 45 dakikayı yorumladı.
Beşiktaş'ın ilk yarıdaki 8 kişiyle hücuma çıkan oyunuyla Trabzonspor karşısında farklı kazanacak bir görüntüye büründüğünü belirten Rıdvan Dilmen, 1-0'dan sonra Ryan Babel'in harcadığı fırsatın kırılma anı olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın maça Vodafone Arena'da oynarcasına büyük güvenle başladığını belirten Dilmen, "Sürpriz fakat çok güzel goller oldu. Beşiktaş'ın attığı gol de sürpriz ama güzel goldü. Trabzon'un attığı gole kadar Beşiktaş takımı rakibi de güvensizliğe iterek yarı sahada hücum ederek oynattı. Herkes zannetti ki 2'ye, 3'e gidecekti. Babel ile de bu fırsatı yakaladılar" dedi.
"OLCAY ŞAHAN FAKTÖRÜ DEVREYE GİRDİ"
Trabzonspor'un demoralize olduğu dakikalarda Olcay Şahan'ın ayakta kalarak Trabzonspor'u canlandırdığını belirten Dilmen, "Tam seyirci sustu Beşiktaş top oynamaya başladı derken Olcay'ın presiyle başlayan atakta Okay çok güzel bir gol attı. İkinci yarı yine ortada bir maç izleyeceğiz diye düşünüyorum. Quaresma'nın çıkmasıyla oyunun gidişatı değişti. Oyunun yönünü çabuk değiştirebiliyorlardı. Dikkat ederseniz Aboubakar ile Talisca birkaç pozisyonda pişti oldular.. Quaresma çıkınca Oğuzhan da arkaya atmak zorunda kaldı kendini. Ancak iyi futbol vardı. İki takımda da iyi futbolcular var." diye konuştu.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:33
- Olcay’ı göstereceğim
Toplam 4
Yorum
wow buda kendini futbolcu sanıyo al zabriyi vur olcaya...
- F.Bahçe peşinde
Toplam 7
Yorum
galata 5 senerdir pesinde türk takimlari bu adamin. 3sene sonra 30 yasina gelir alirsiniz nerde oysa 30 yas özeri oyunculari alamaya alisikis
- Balotelli heyecanı
Toplam 8
Yorum
VezirParmağı Buna ağzımla gülemeyeceğim. Tolgay için 2,5 milyon gibi dev bir bütçe ayıran GS Balotelli için de 2.75'lik daha dev bütçe yapmış. Alır yani!
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