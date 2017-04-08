 Quaresma şoku – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    şoku

    Quaresma şoku

    Trabzonspor - Beşiktaş maçının 32. dakikasında sakatlanan Ricardo tedavi için yedek kulübesine geldikten sonra maça devam edemedi. Portekizli yıldızın yerine Vincent Aboubakar oyuna dahil oldu.

    Karşılaşma öncesi ısınma hareketlerinde sağ bacak adelesinde sorun yaşayan 'ya sağlık ekibi tedavi uygulamıştı.

    İlk yarım saatlik dilimin ardından ağrıları artan Portekizli oyuncu yedek kulübesine geldi. Sakatlığı devam eden Q7 maça devam edemeyince Aboubakar oyuna dahil oldu.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:53
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