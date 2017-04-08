Quaresma şoku
Trabzonspor - Beşiktaş maçının 32. dakikasında sakatlanan Ricardo Quaresma tedavi için yedek kulübesine geldikten sonra maça devam edemedi. Portekizli yıldızın yerine Vincent Aboubakar oyuna dahil oldu.
Karşılaşma öncesi ısınma hareketlerinde sağ bacak adelesinde sorun yaşayan Quaresma'ya sağlık ekibi tedavi uygulamıştı.
İlk yarım saatlik dilimin ardından ağrıları artan Portekizli oyuncu yedek kulübesine geldi. Sakatlığı devam eden Q7 maça devam edemeyince Aboubakar oyuna dahil oldu.
İlk yarım saatlik dilimin ardından ağrıları artan Portekizli oyuncu yedek kulübesine geldi. Sakatlığı devam eden Q7 maça devam edemeyince Aboubakar oyuna dahil oldu.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Olcay’ı göstereceğim
Toplam 4
Yorum
wow buda kendini futbolcu sanıyo al zabriyi vur olcaya...
- F.Bahçe peşinde
Toplam 7
Yorum
galata 5 senerdir pesinde türk takimlari bu adamin. 3sene sonra 30 yasina gelir alirsiniz nerde oysa 30 yas özeri oyunculari alamaya alisikis
- Balotelli heyecanı
Toplam 8
Yorum
VezirParmağı Buna ağzımla gülemeyeceğim. Tolgay için 2,5 milyon gibi dev bir bütçe ayıran GS Balotelli için de 2.75'lik daha dev bütçe yapmış. Alır yani!
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