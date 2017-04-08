 Otavio operasyonu – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    operasyonu

    Otavio operasyonu

    Brezilya’da futbolcu izleyen Beşiktaş’ın socut ekibi, Atletico PR’de forma giyen 22 yaşındaki genç ön libero için ‘öncelikli alınmalı’ raporu hazırladı

    Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süredir Brezilya'da futbolcu izleyen Beşiktaş'ın basın sözcüsü Metin Albayrak ile sportif direktörü Gökhan Keskin, 5 oyuncu üzerinde rapor hazırladı. Bu isimler Otavio (Altletico PR), Clayton (Atletico MG), Thiago Maia (Santos), Roger Guedes (Palmeiras) ve Lucao (Sao Paulo) için olumlu rapor çıktı. Kanadalı yıldız Atiba'nın yaşı ve alternatifsiz olması nedeniyle ikili bu isimlerden Atletico PR'de forma giyen ön libero için "öncelikle alınmalı" bilgisini paylaştı. Menajerliğini Rhodolfo'nun menajeri Rafael Felix'in yaptığı Brezilyalı oyuncu için transfer görüşmelerine Mayıs itibarıyla başlanması kararı alındı.

    TAMAMI GENÇ OYUNCULAR
    Diğer isimlerden Clayton, Atletico MG'den kiralık olarak Corinthians'a gitti. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sözleşmesi 31 Aralık 2017'de sona eriyor. Palmeiras'ta görev yapan 20 yaşındaki forvet Roger Guedes, bu yıl 11 resmi maçta 4 gol attı, 1 de asist yaptı. Santos'da görev yapan Thiago Maia, 20 yaşında ve orta sahada görev yapıyor. Brezilyalı oyuncu bu yıl 13 maçta forma giydi. Listedeki bir diğer oyuncu ise 21 yaşındaki stoper Lucao. Sao Paulo'da görev yapan 1.85 boyundaki sambacının takımıyla 2 senelik sözleşmesi bulunuyor.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:37
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