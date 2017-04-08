 Lyon'a evinde ağır yenilgi – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Lyon'a evinde ağır yenilgi

    Lyon'a evinde ağır yenilgi

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'ndeki rakibi Lyon, ligde kalma mücadelesi veren Lorient'e 4-1 mağlup oldu.

    Fransa Ligi'nin 32. hafta maçında Lyon, sahasında ligin son sıralarında yer alan Lorient'i konuk etti. Ev sahibi takım 28. dakikada Corentin Tolisso ile 1-0 öne geçerken, Lorient'in 42. dakikada Waris Majeed, 49. dakikada Sylvain Marveaux, 74 ve 80. dakikalarda Benjamin Moukandjo ile bulduğu gollere engel olamayınca sahadan 4 - 1 yenik ayrıldı.
    Lyon bu mağlubiyetle 54 puanla 4. sırada yer aldı. Lorient ise puanını 31'e yükselterek 18. sıraya çıktı.

    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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