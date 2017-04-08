Lyon'a evinde ağır yenilgi

Fransa Ligi'nin 32. hafta maçında Lyon, sahasında ligin son sıralarında yer alan Lorient'i konuk etti. Ev sahibi takım 28. dakikada Corentin Tolisso ile 1-0 öne geçerken, Lorient'in 42. dakikada Waris Majeed, 49. dakikada Sylvain Marveaux, 74 ve 80. dakikalarda Benjamin Moukandjo ile bulduğu gollere engel olamayınca sahadan 4 - 1 yenik ayrıldı.

Lyon bu mağlubiyetle 54 puanla 4. sırada yer aldı. Lorient ise puanını 31'e yükselterek 18. sıraya çıktı.