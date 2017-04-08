Lyon'a evinde ağır yenilgi
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'ndeki rakibi Lyon, ligde kalma mücadelesi veren Lorient'e 4-1 mağlup oldu.
Fransa Ligi'nin 32. hafta maçında Lyon, sahasında ligin son sıralarında yer alan Lorient'i konuk etti. Ev sahibi takım 28. dakikada Corentin Tolisso ile 1-0 öne geçerken, Lorient'in 42. dakikada Waris Majeed, 49. dakikada Sylvain Marveaux, 74 ve 80. dakikalarda Benjamin Moukandjo ile bulduğu gollere engel olamayınca sahadan 4 - 1 yenik ayrıldı.
Lyon bu mağlubiyetle 54 puanla 4. sırada yer aldı. Lorient ise puanını 31'e yükselterek 18. sıraya çıktı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:41
- 90+Atiba
Toplam 17
Yorum
aga Mustafa Yumludan sonra Sırada Uğur, yazıyoruz kızıyorlar, gereksiz yere elle oynama hakem penaltı vermedi, faul frikik gol.Bu Uğura dikkat .
- Tarihi bir rekor
Toplam 1
Yorum
ismail trabzonsporu tebrik ediyorum bjk nin golleri kelepir tsnin golleri çok güzeldi frikik kararı maça en yakışmayan karardı
- Şenol Güneş: 61. puanımızı Trabzon'da aldık
Toplam 4
Yorum
ERAY TS Şenol Güneş eskiden de konuşmayı pek beceremezdi. Şimdi iyice kocamış. Ne dediğini bilmiyor.
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