 Kartal yüksek uçuyor – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Kartal yüksek uçuyor

    Kartal yüksek uçuyor

    Beşiktaş, 2012’den bu yana Süper Lig’de ’a kaybetmedi Bordo-mavililer son galibiyetini ise Şenol Güneş liderliğinde almıştı!

    Siyah-beyazlılar bugün ezeli rakibi ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Genel istatistiklerde Beşiktaş'ın galibiyetlerde 34-32 üstünlüğü bulunurken; Kara Kartallar 2012'den bu yana dış sahada Karadeniz ekibine kaybetmedi. Bordomavililer, 2013-14 sezonunda 0-0, 2013-14 sezonunda 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş'a, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında ise 2-0 mağlup oldu. Trabzonspor bu maçlarda 5 gol yerken, rakip fileleri sadece 1 kez havalandırdı.

    Trabzonspor, rakibi karşısında tendi evindeki son galibiyetini ise siyah-beyazlı takımın başında yer alan eski teknik direktörü Şenol Güneş döneminde aldı. En son 2011-2012 sezonunu Şampiyonluk Grubu'nda Trabzon'da Beşiktaş'ı 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında 4 sezondur iç saha galibiyetine hasret kalırken bu maçlarda 2 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı. Beşiktaş bugünkü derbiyi kazanarak, maç fazlasıyla da olsa en yakın rakibi Başakşehir ile arasındaki puan farkını 8'e çıkartmayı hedefliyor.

    ÜÇ YILDIZ KART SINIRINDA
    Beşiktaş'ta zorlu Trabzonspor maçı öncesinde Atiba Hutchinson, Atınç Nukan ve Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan siyah-beyazlı futbolcular, bu akşam Trabzonspor karşısında da kart görmeleri halinde Vodafone Arena'da oynanacak olan Adanaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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