 Kahraman Cenk! – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Kahraman Cenk!

    Kahraman Cenk!
    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Lyon ile karşılaşacak. Karşılaşmaya 1 hafta kala UEFA Avrupa Ligi resmi twitter hesabından paylaşımı yapıldı. UEFA'dan yapılan paylaşımda Cenk için; "Çeyrek Final'de kahraman olabilecek mi? Cenk Tosun, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 gol attı" ifadesi kullanıldı.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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