Kahraman Cenk!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Lyon ile karşılaşacak. Karşılaşmaya 1 hafta kala UEFA Avrupa Ligi resmi twitter hesabından Cenk Tosun paylaşımı yapıldı. UEFA'dan yapılan paylaşımda Cenk için; "Çeyrek Final'de kahraman olabilecek mi? Cenk Tosun, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 gol attı" ifadesi kullanıldı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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