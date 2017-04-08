 İngiltere'den Aboubakar için servet – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İngiltere'den için servet

    İngiltere'den Aboubakar için servet

    Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 'ın, yeni sezonda takımda kalması zor görünüyor.

    Sözleşmesinde 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Kamerunlu yıldız için siyah- beyazlılar 6 milyon euro'luk bütçe ayırırken; İngiliz ekibi Norwich'in ise 12 milyon euro'yu gözden çıkarması nedeniyle, 'ın durumu belirsizliğini koruyor.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:21
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