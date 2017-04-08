İngiltere'den Aboubakar için servet
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Aboubakar'ın, yeni sezonda takımda kalması zor görünüyor.
Sözleşmesinde 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Kamerunlu yıldız için siyah- beyazlılar 6 milyon euro'luk bütçe ayırırken; İngiliz ekibi Norwich'in ise 12 milyon euro'yu gözden çıkarması nedeniyle, Aboubakar'ın durumu belirsizliğini koruyor.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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