Gökhan Gönül'den örnek hareket

Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk yarısında müsabakanın hemen başlarında sağ kanatta taç çizgisi kenarında yaşanan bir pozisyonda Gökhan Gönül topu rakibinden aşırtarak geçmek istedi ama taca çıktı. Hakem Ali Palabıyık önce Trabzonspor lehine taç atışını vermesine rağmen bu sırada Gökhan Gönül "Benden çıktı." diye hakemi uyardı.

Daha sonra Ali Palabıyık yardımcısının uyarısıyla taç kararını Beşiktaş'a verdi. Bu kararının ardından Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal kenarda tepki gösterdi.