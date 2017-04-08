Gökhan Gönül'den örnek hareket
Karşılıklı gollerin atıldığı ilk yarıda iki takımın da yakaladığı net pozisyonlar vardı. Yüksek tempo şeklinde geçen ilk 45 dakika 1-1'lik skorla tamamlandı.
Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk yarısında müsabakanın hemen başlarında sağ kanatta taç çizgisi kenarında yaşanan bir pozisyonda Gökhan Gönül topu rakibinden aşırtarak geçmek istedi ama taca çıktı. Hakem Ali Palabıyık önce Trabzonspor lehine taç atışını vermesine rağmen bu sırada Gökhan Gönül "Benden çıktı." diye hakemi uyardı.
Daha sonra Ali Palabıyık yardımcısının uyarısıyla taç kararını Beşiktaş'a verdi. Bu kararının ardından Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal kenarda tepki gösterdi.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:03
- Olcay’ı göstereceğim
Toplam 4
Yorum
wow buda kendini futbolcu sanıyo al zabriyi vur olcaya...
- F.Bahçe peşinde
Toplam 7
Yorum
galata 5 senerdir pesinde türk takimlari bu adamin. 3sene sonra 30 yasina gelir alirsiniz nerde oysa 30 yas özeri oyunculari alamaya alisikis
- Balotelli heyecanı
Toplam 8
Yorum
VezirParmağı Buna ağzımla gülemeyeceğim. Tolgay için 2,5 milyon gibi dev bir bütçe ayıran GS Balotelli için de 2.75'lik daha dev bütçe yapmış. Alır yani!
Gökhan Gönül'den örnek hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.