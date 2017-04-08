 Gökhan Gönül'den örnek hareket – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    'den örnek hareket

    Gökhan Gönül'den örnek hareket

    Karşılıklı gollerin atıldığı ilk yarıda iki takımın da yakaladığı net pozisyonlar vardı. Yüksek tempo şeklinde geçen ilk 45 dakika 1-1'lik skorla tamamlandı.

    Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk yarısında müsabakanın hemen başlarında sağ kanatta taç çizgisi kenarında yaşanan bir pozisyonda topu rakibinden aşırtarak geçmek istedi ama taca çıktı. Hakem Ali Palabıyık önce Trabzonspor lehine taç atışını vermesine rağmen bu sırada Gökhan Gönül "Benden çıktı." diye hakemi uyardı.

    Daha sonra Ali Palabıyık yardımcısının uyarısıyla taç kararını Beşiktaş'a verdi. Bu kararının ardından Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal kenarda tepki gösterdi.

    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:03
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