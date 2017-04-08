Fortounis’ten olumsuz yanıt
Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine düşünülen isimlerin başında gelen Konstantinos Fortounis'ten, siyah-beyazlıları üzecek açıklamalar geldi.
Olympiakos'ta görev yapan 24 yaşındaki 10 numara, "Kulübümde mutluyum. Arzu ettiğim pozisyonda oynuyorum. Stilime uygun olmayan pozisyonda oynatıldığım için Almanya'dan ayrılıp Olympiakos'a gelmiştim. Kulübümle sözleşmem var. Benimle ilgilenen takımların olması sevindirici ancak ayrılmayı düşünmüyorum" diye konuştu. Yunan futbolcu için Başkan Orman, "Talisca'nin gideceğini düşünmüyorum ama her ihtimale karşı arayışlarımız sürüyor. Eğer giderse Fortounis için, Yunan kulübünün başkanı Marinakis'i ikna ederim" ifadesini kullanmıştı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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