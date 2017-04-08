Fortounis’ten olumsuz yanıt

Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine düşünülen isimlerin başında gelen Konstantinos Fortounis'ten, siyah-beyazlıları üzecek açıklamalar geldi.

Olympiakos'ta görev yapan 24 yaşındaki 10 numara, "Kulübümde mutluyum. Arzu ettiğim pozisyonda oynuyorum. Stilime uygun olmayan pozisyonda oynatıldığım için Almanya'dan ayrılıp Olympiakos'a gelmiştim. Kulübümle sözleşmem var. Benimle ilgilenen takımların olması sevindirici ancak ayrılmayı düşünmüyorum" diye konuştu. Yunan futbolcu için Başkan Orman, "Talisca'nin gideceğini düşünmüyorum ama her ihtimale karşı arayışlarımız sürüyor. Eğer giderse Fortounis için, Yunan kulübünün başkanı Marinakis'i ikna ederim" ifadesini kullanmıştı.