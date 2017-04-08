Fabri, Oğuzhan'a çıkıştı!
Trabzonspor-Beşiktaş maçında temponun yükseldiği anlarda gerilim de arttı. Kartal'ın kalecisi Fabri bir pozisyon sonrası kaptan Oğuzhan'a çıkıştı.
İlk yarısı yüksek tempoda oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında büyük heyecan vardı. Tempo ve heyecan ile birlikte gerilimli dakikalar da yaşandı. Skor 1-1'e geldikten sonra iki takım da daha agresif oynamaya başlarken, futbolcuların sinirli tavırları da dikkat çekti.
O pozisyonların biri de 32. dakikada yaşadı. Trabzonspor'un Yusuf ile bulduğu pozisyonda gole izin vermeyen Fabri, kaptan Oğuzhan'ın hakem Ali Palabıyık'a itiraz ettiğini görünce kalesini terk etti.
İspanyol kaleci takım arkadaşının yanına kadar koşarak, sert bir dille itirazlarına son vermesini istedi.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:35
- Olcay’ı göstereceğim
Toplam 4
Yorum
wow buda kendini futbolcu sanıyo al zabriyi vur olcaya...
- F.Bahçe peşinde
Toplam 7
Yorum
galata 5 senerdir pesinde türk takimlari bu adamin. 3sene sonra 30 yasina gelir alirsiniz nerde oysa 30 yas özeri oyunculari alamaya alisikis
- Balotelli heyecanı
Toplam 8
Yorum
VezirParmağı Buna ağzımla gülemeyeceğim. Tolgay için 2,5 milyon gibi dev bir bütçe ayıran GS Balotelli için de 2.75'lik daha dev bütçe yapmış. Alır yani!
Fabri, Oğuzhan'a çıkıştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.