 Fabri, Oğuzhan'a çıkıştı! – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    , Oğuzhan'a çıkıştı!

    Fabri, Oğuzhan'a çıkıştı!

    - maçında temponun yükseldiği anlarda gerilim de arttı. Kartal'ın kalecisi bir pozisyon sonrası kaptan Oğuzhan'a çıkıştı.

    İlk yarısı yüksek tempoda oynanan - maçında büyük heyecan vardı. Tempo ve heyecan ile birlikte gerilimli dakikalar da yaşandı. Skor 1-1'e geldikten sonra iki takım da daha agresif oynamaya başlarken, futbolcuların sinirli tavırları da dikkat çekti.

    O pozisyonların biri de 32. dakikada yaşadı. Trabzonspor'un Yusuf ile bulduğu pozisyonda gole izin vermeyen , kaptan Oğuzhan'ın hakem Ali Palabıyık'a itiraz ettiğini görünce kalesini terk etti.

    İspanyol kaleci takım arkadaşının yanına kadar koşarak, sert bir dille itirazlarına son vermesini istedi.

    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:35
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