 Cenk Tosun’a Benfica kancası – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    ’a Benfica kancası

    Cenk Tosun’a Benfica kancası

    Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen Talisca'nın bonservisini almak için Portekiz ekibi Benfica ile kıran kırana bir pazarlık süreci yaşarken; bu sezon Jimenez, Mitroglou ve Jonas'tan beklediğini alamayan Benfica'nın hedefinde ise siyah-beyazlıların golcüsü olduğu iddia edildi.

    Jimenez'le hayal kırıklığı yaşayan, Jonas'ın 34 yaşında gelmesi nedeniyle sıkıntı çeken Benfica'nın Çin kulüplerinin ısrarla istediği Yunan golcüyü de satmaya hazır olduğu ve iyi bir forvet aradığı belirtildi.

    İlk adayın Benfica'ya attığı gol sonrası taraftarın da gönlünü kazanan olduğu gündeme getirildi. Benfica'nın Cenk için kısa ve uzun vadeli planlar yaptığı 10 milyon euro civarında bir teklif götürülmesi durumunda bu transferin gerçekleşebileceği belirtildi.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:28
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