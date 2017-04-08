Cenk Tosun’a Benfica kancası
Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen Talisca'nın bonservisini almak için Portekiz ekibi Benfica ile kıran kırana bir pazarlık süreci yaşarken; bu sezon Jimenez, Mitroglou ve Jonas'tan beklediğini alamayan Benfica'nın hedefinde ise siyah-beyazlıların golcüsü Cenk Tosun olduğu iddia edildi.
Jimenez'le hayal kırıklığı yaşayan, Jonas'ın 34 yaşında gelmesi nedeniyle sıkıntı çeken Benfica'nın Çin kulüplerinin ısrarla istediği Yunan golcüyü de satmaya hazır olduğu ve iyi bir forvet aradığı belirtildi.
İlk adayın Benfica'ya attığı gol sonrası taraftarın da gönlünü kazanan Cenk Tosun olduğu gündeme getirildi. Benfica'nın Cenk için kısa ve uzun vadeli planlar yaptığı 10 milyon euro civarında bir teklif götürülmesi durumunda bu transferin gerçekleşebileceği belirtildi.
İlk adayın Benfica'ya attığı gol sonrası taraftarın da gönlünü kazanan Cenk Tosun olduğu gündeme getirildi. Benfica'nın Cenk için kısa ve uzun vadeli planlar yaptığı 10 milyon euro civarında bir teklif götürülmesi durumunda bu transferin gerçekleşebileceği belirtildi.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
Cenk Tosun’a Benfica kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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