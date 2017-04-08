Cenk Tosun: "Maçtan önce çok üzgündüm”
Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Cenk Tosun, kayınpederini kaybettiğini belirterek, “Babamı maalesef kaybettik. Maçtan önce çok üzgündüm” dedi.
"Bence biz ilk yarım saat sezonun belki en iyi futbolumuzu oynadık" diyen Tosun, "Final paslarını iyi veremedik. Ondan sonra maç ortada gitti. Güzel bir maç oldu. Hem bizi hemde Trabzon'u kutlamak istiyorum. Belki de iki takımda sezonun en güzel maçını oynadı. Tüm futbol severler bence mutlu olmuştur" şeklinde konuştu.
"Tarihe geçmek istiyoruz"
Yarı final oynayarak tarihe geçmek istediklerini dile getiren Tosun, "Bizim şampiyonluğa inancımız ilk haftadan beri var. Beşiktaş her sene şampiyonluğa oynayan bir mücadeledir. Biz bu sene 3. yıldızı takmak için elimizden geleni yapacağız. Sezon başında buna söz verdik. Şampiyonluk havası bizde yok. Önümüzde daha 7 maç var. İnşallah bu son 7 maçlardan da alabildiğimiz kadar puan alarak şampiyon olmak istiyoruz. Takımımızı herkes görüyor yüzde 100 fitiz. Lyon'a da hazırız. İnşallah bu hafta yapacağımız idmanlarla Lyon'a yüzde 100 hazır olmak işitiyoruz. İlk maçımızı orada oynayacağız. Bunun bilincindeyiz. İnşallah güzel bir sonuçla dönerek Vodafone Arena'da turu atlamak istiyoruz. Beşiktaş bunu hak ediyor. Yarı final hiç oynamadık inşallah bu sezon yarı final oynayarak tarihe geçmek istiyoruz. Lyon maçında her şeyimizi vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:44
- 90+Atiba
Toplam 17
Yorum
aga Mustafa Yumludan sonra Sırada Uğur, yazıyoruz kızıyorlar, gereksiz yere elle oynama hakem penaltı vermedi, faul frikik gol.Bu Uğura dikkat .
- Tarihi bir rekor
Toplam 1
Yorum
ismail trabzonsporu tebrik ediyorum bjk nin golleri kelepir tsnin golleri çok güzeldi frikik kararı maça en yakışmayan karardı
- Şenol Güneş: 61. puanımızı Trabzon'da aldık
Toplam 4
Yorum
ERAY TS Şenol Güneş eskiden de konuşmayı pek beceremezdi. Şimdi iyice kocamış. Ne dediğini bilmiyor.
Cenk Tosun: "Maçtan önce çok üzgündüm” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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