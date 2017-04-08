Bir kıvılcım Lyon’u yakar

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Edouard Cisse, Lyon eşleşmesi ile Canal + Foot'a değerlendirdi. Cisse, "Lyon için M.United'ı tercih ederdim. Ama Türk takımları farklı. Futbol orada ayakla değil, duyguyla oynanıyor. Küçük bir kıvılcım olur, Türk oyuncular bir anda kapasitelerini %200 artırır. İşte o durumda Lyon'un hiç şansı kalmaz" diye konuştu.