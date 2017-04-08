 Bir kıvılcım Lyon’u yakar – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Bir kıvılcım Lyon’u yakar

    Bir kıvılcım Lyon’u yakar
    Bir dönem Beşiktaş forması giyen Edouard Cisse, Lyon eşleşmesi ile Canal + Foot'a değerlendirdi. Cisse, "Lyon için M.United'ı tercih ederdim. Ama Türk takımları farklı. Futbol orada ayakla değil, duyguyla oynanıyor. Küçük bir kıvılcım olur, Türk oyuncular bir anda kapasitelerini %200 artırır. İşte o durumda Lyon'un hiç şansı kalmaz" diye konuştu.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:15
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