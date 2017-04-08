Bir kıvılcım Lyon’u yakar
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Edouard Cisse, Lyon eşleşmesi ile Canal + Foot'a değerlendirdi. Cisse, "Lyon için M.United'ı tercih ederdim. Ama Türk takımları farklı. Futbol orada ayakla değil, duyguyla oynanıyor. Küçük bir kıvılcım olur, Türk oyuncular bir anda kapasitelerini %200 artırır. İşte o durumda Lyon'un hiç şansı kalmaz" diye konuştu.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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