Beşiktaş, Trabzon'a geldi
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi. Siyah beyazlıların Trabzon kafilesinde 2'nci Başkan Ahmet Nur Çebi de bulunurken, Caner ile Demba Ba kafilede yer almadı
Trabzon Havalimanı'na 20.30 sıralarında gelen Beşiktaş'ı karşılayan bir grup siyah beyazlı taraftar, takım lehine tezahüratlarda bulundu, ayrıca teknik direktör Şenol Güneş'e de çiçek verdi. Güneş'i Trabzon Havalimanı'nda karşılayanlar arasında eski Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu da yer aldı. Polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan Beşiktaş kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele gidip yerleşti. Burada da bazı taraftarlar kafileyi karşıladı, futbolcularla da fotoğraf çekildi.
Siyah beyazlıların Trabzon kafilesinde 2'nci Başkan Ahmet Nur Çebi de bulunurken, Caner ile Demba Ba kafilede yer almadı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:15
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
Beşiktaş, Trabzon'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.