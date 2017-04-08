 Beşiktaş o isimle yolları ayrıldı! – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş o isimle yolları ayrıldı!

    Beşiktaş o isimle yolları ayrıldı!

    Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı sonrası yönetim krizi yaşandı. Attığı bir tweet nedeniyle Beşiktaş İletişim Direktörü ile yollar ayrıldı.

    Beşiktaş, Trabzonspor maçından sonrası tepki çeken bir tweet atan 'la yollarını ayırdı.

    Akar'ın, "Biz hakemi de faulleri de yeni statları da gömeriz..." tweeti sosyal medyada tepki çekince siyah-beyazlı kulüp yayınladığı yazılı açıklamayla Akar'ın görevine son verdi.

    "KULÜBÜMÜZÜN RESMİ DURUŞUNU YANSITMAMAKTADIR"
    Beşiktaş Kulübü'nden olayla ilgili şu açıklama yapıldı: "İletişim Direktörümüz Rıdvan Akar'ın twitter hesabı üzerinden paylaştığı ifadeler kulübümüzün resmi görüşünü ve duruşunu yansıtmamaktadır.

    Yaşanan bu üzücü hadise neticesinde Rıdvan Akar ile yollarımızı ayırma kararı aldığımızı belirtir, Sayın Akar'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetler ve özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ederiz.

    Saygılarımızla, Beşiktaş JK"


    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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