Beşiktaş o isimle yolları ayrıldı!
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı sonrası yönetim krizi yaşandı. Attığı bir tweet nedeniyle Beşiktaş İletişim Direktörü Rıdvan Akar ile yollar ayrıldı.
Beşiktaş, Trabzonspor maçından sonrası tepki çeken bir tweet atan Rıdvan Akar'la yollarını ayırdı.
Akar'ın, "Biz hakemi de faulleri de yeni statları da gömeriz..." tweeti sosyal medyada tepki çekince siyah-beyazlı kulüp yayınladığı yazılı açıklamayla Akar'ın görevine son verdi.
"KULÜBÜMÜZÜN RESMİ DURUŞUNU YANSITMAMAKTADIR"
Beşiktaş Kulübü'nden olayla ilgili şu açıklama yapıldı: "İletişim Direktörümüz Rıdvan Akar'ın twitter hesabı üzerinden paylaştığı ifadeler kulübümüzün resmi görüşünü ve duruşunu yansıtmamaktadır.
Yaşanan bu üzücü hadise neticesinde Rıdvan Akar ile yollarımızı ayırma kararı aldığımızı belirtir, Sayın Akar'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetler ve özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ederiz.
Saygılarımızla, Beşiktaş JK"
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:41
- 90+Atiba
Toplam 17
Yorum
aga Mustafa Yumludan sonra Sırada Uğur, yazıyoruz kızıyorlar, gereksiz yere elle oynama hakem penaltı vermedi, faul frikik gol.Bu Uğura dikkat .
- Tarihi bir rekor
Toplam 1
Yorum
ismail trabzonsporu tebrik ediyorum bjk nin golleri kelepir tsnin golleri çok güzeldi frikik kararı maça en yakışmayan karardı
- Şenol Güneş: 61. puanımızı Trabzon'da aldık
Toplam 4
Yorum
ERAY TS Şenol Güneş eskiden de konuşmayı pek beceremezdi. Şimdi iyice kocamış. Ne dediğini bilmiyor.
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