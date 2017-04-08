 Beşiktaş ligde kalmayı garantiledi – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş ligde kalmayı garantiledi

    Beşiktaş ligde kalmayı garantiledi

    Voleybol Efeler Ligi baraj etabı ikinci devre ilk maçında Beşiktaş, Şanlıurfa Memleketspor'u 3-0 mağlup etti.

    Bu sonuçla Beşiktaş ligde kalmayı garantilerken, Şanlıurfa Memleketspor'dan sonra lige veda eden diğer ekip Tokat Belediye Plevne oldu.

    Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena

    Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Mehmet Ali Çiftçi

    Şanlıurfa Memleketspor: Bünyamin Aslan, Cem Köy, Taha Sabah, Kaan Susam, Mete Güngör, Mert Tetik (Metin Durmuş, Berke Tan, Çağlar Aksoylu)

    Beşiktaş: Erhan Dünge, Infante, Nikic, Fatih Cihan, Nemec, Batuhan Avcı (Nuri Şahin, Fırat Ezel Filiz)

    Setler: 17-25, 19-25, 23-25

    Süre: 79 dakika (20, 30, 29)

    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:12
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