Beşiktaş ligde kalmayı garantiledi
Voleybol Efeler Ligi baraj etabı ikinci devre ilk maçında Beşiktaş, Şanlıurfa Memleketspor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Mehmet Ali Çiftçi
Şanlıurfa Memleketspor: Bünyamin Aslan, Cem Köy, Taha Sabah, Kaan Susam, Mete Güngör, Mert Tetik (Metin Durmuş, Berke Tan, Çağlar Aksoylu)
Beşiktaş: Erhan Dünge, Infante, Nikic, Fatih Cihan, Nemec, Batuhan Avcı (Nuri Şahin, Fırat Ezel Filiz)
Setler: 17-25, 19-25, 23-25
Süre: 79 dakika (20, 30, 29)
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:12
- Olcay’ı göstereceğim
Toplam 4
Yorum
wow buda kendini futbolcu sanıyo al zabriyi vur olcaya...
- F.Bahçe peşinde
Toplam 7
Yorum
galata 5 senerdir pesinde türk takimlari bu adamin. 3sene sonra 30 yasina gelir alirsiniz nerde oysa 30 yas özeri oyunculari alamaya alisikis
- Balotelli heyecanı
Toplam 8
Yorum
VezirParmağı Buna ağzımla gülemeyeceğim. Tolgay için 2,5 milyon gibi dev bir bütçe ayıran GS Balotelli için de 2.75'lik daha dev bütçe yapmış. Alır yani!
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