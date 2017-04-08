Beşiktaş ligde kalmayı garantiledi

Bu sonuçla Beşiktaş ligde kalmayı garantilerken, Şanlıurfa Memleketspor'dan sonra lige veda eden diğer ekip Tokat Belediye Plevne oldu.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Mehmet Ali Çiftçi

Şanlıurfa Memleketspor: Bünyamin Aslan, Cem Köy, Taha Sabah, Kaan Susam, Mete Güngör, Mert Tetik (Metin Durmuş, Berke Tan, Çağlar Aksoylu)

Beşiktaş: Erhan Dünge, Infante, Nikic, Fatih Cihan, Nemec, Batuhan Avcı (Nuri Şahin, Fırat Ezel Filiz)

Setler: 17-25, 19-25, 23-25

Süre: 79 dakika (20, 30, 29)