Beşiktaş Divan Kurulu'nda seçim günü kesinleşti
Beşiktaş Kulübünde divan kurulu başkanlık seçiminin, 15 Nisan Cumartesi günü yapılması kesinleşti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan duyuruda, İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesinin kesinleşmiş gerekçeli kararının açıklandığı belirtilerek, kurulun seçim gündemiyle 15 Nisan'da Vodafone Arena'da toplanacağı ifade edildi.
Beşiktaş Kulübünde, divan kurulu çağrı heyetinin daha önce yayımladığı olağanüstü kongre duyurusunda, başkanlık seçimi için oy verme işleminin saat 10.30'da başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği kaydedilmişti.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:01
- Olcay’ı göstereceğim
Toplam 4
Yorum
wow buda kendini futbolcu sanıyo al zabriyi vur olcaya...
- F.Bahçe peşinde
Toplam 7
Yorum
galata 5 senerdir pesinde türk takimlari bu adamin. 3sene sonra 30 yasina gelir alirsiniz nerde oysa 30 yas özeri oyunculari alamaya alisikis
- Balotelli heyecanı
Toplam 8
Yorum
VezirParmağı Buna ağzımla gülemeyeceğim. Tolgay için 2,5 milyon gibi dev bir bütçe ayıran GS Balotelli için de 2.75'lik daha dev bütçe yapmış. Alır yani!
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