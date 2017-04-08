 Beşiktaş Divan Kurulu'nda seçim günü kesinleşti – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Divan Kurulu'nda seçim günü kesinleşti

    Beşiktaş Divan Kurulu'nda seçim günü kesinleşti

    Kulübünde divan kurulu başkanlık seçiminin, 15 Nisan Cumartesi günü yapılması kesinleşti.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan duyuruda, İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesinin kesinleşmiş gerekçeli kararının açıklandığı belirtilerek, kurulun seçim gündemiyle 15 Nisan'da Vodafone Arena'da toplanacağı ifade edildi.

    Kulübünde, divan kurulu çağrı heyetinin daha önce yayımladığı olağanüstü kongre duyurusunda, başkanlık seçimi için oy verme işleminin saat 10.30'da başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği kaydedilmişti.

    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:01
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