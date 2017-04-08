Beşiktaş Divan Kurulu'nda seçim günü kesinleşti

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan duyuruda, İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesinin kesinleşmiş gerekçeli kararının açıklandığı belirtilerek, kurulun seçim gündemiyle 15 Nisan'da Vodafone Arena'da toplanacağı ifade edildi.



Beşiktaş Kulübünde, divan kurulu çağrı heyetinin daha önce yayımladığı olağanüstü kongre duyurusunda, başkanlık seçimi için oy verme işleminin saat 10.30'da başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği kaydedilmişti.