Atiba Hutchinson o anı anlattı
Trabzonspor maçında 90+2. dakikada attığı golle Beşiktaş'a galibiyeti getiren Atiba Hutchinson, seyirciler için harika bir maç olduğunu söyledi.
"Güzel bir maç oldu. İki takım da iyi oynadı. Birçok doğru iş yaptık. Oyun seyirciler için heyecan vericiydi. Bu oyundan galip çıktık. Trabzonspor'u burada yenmeyi başardık. Ceza sahasına koştum. Gökhan harika ortaladı. Ben de dokundum ve gol oldu."
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:38
- Olcay’ı göstereceğim
Toplam 4
Yorum
wow buda kendini futbolcu sanıyo al zabriyi vur olcaya...
- F.Bahçe peşinde
Toplam 7
Yorum
galata 5 senerdir pesinde türk takimlari bu adamin. 3sene sonra 30 yasina gelir alirsiniz nerde oysa 30 yas özeri oyunculari alamaya alisikis
- Balotelli heyecanı
Toplam 8
Yorum
VezirParmağı Buna ağzımla gülemeyeceğim. Tolgay için 2,5 milyon gibi dev bir bütçe ayıran GS Balotelli için de 2.75'lik daha dev bütçe yapmış. Alır yani!
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