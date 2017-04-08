 Atiba Hutchinson o anı anlattı – Fotomaç – 08 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    o anı anlattı

    Atiba Hutchinson o anı anlattı

    Trabzonspor maçında 90+2. dakikada attığı golle Beşiktaş'a galibiyeti getiren , seyirciler için harika bir maç olduğunu söyledi.

    Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Atiba, son dakikada attığı golda Gökhan Gönül'ün ortasına dikkat çekti. Kanadalı oyuncunun sözleri şöyle:

    "Güzel bir maç oldu. İki takım da iyi oynadı. Birçok doğru iş yaptık. Oyun seyirciler için heyecan vericiydi. Bu oyundan galip çıktık. Trabzonspor'u burada yenmeyi başardık. Ceza sahasına koştum. Gökhan harika ortaladı. Ben de dokundum ve gol oldu."
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atiba Hutchinson o anı anlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.