Atiba Hutchinson o anı anlattı

Trabzonspor maçında 90+2. dakikada attığı golle Beşiktaş'a galibiyeti getiren Atiba Hutchinson, seyirciler için harika bir maç olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Atiba, son dakikada attığı golda Gökhan Gönül'ün ortasına dikkat çekti. Kanadalı oyuncunun sözleri şöyle:



"Güzel bir maç oldu. İki takım da iyi oynadı. Birçok doğru iş yaptık. Oyun seyirciler için heyecan vericiydi. Bu oyundan galip çıktık. Trabzonspor'u burada yenmeyi başardık. Ceza sahasına koştum. Gökhan harika ortaladı. Ben de dokundum ve gol oldu."