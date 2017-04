Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Yeni stadında çıktığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan, ligde 10 maçtır kaybetmeyen Ersun Yanal'ın ekibinin muhteşem serisine Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı son verdi!



Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da oynanan ve tam 7 gole sahne olan gol düellosunda Beşiktaş, 90+2. dakikada Atiba Hutchinson'un kafa golüyle tarihi galibiyete imza attı. Siyah-beyazlıların diğer gollerini Cenk Tosun (4'), Vincent Aboubakar (35') ve Anderson Talisca (75') kaydederken, Trabzonspor'un golleri Okay Yokuşlu (25'), Yusuf Yazıcı (38') ile Hugo Rodallega'dan (65') geldi.



CENK TOSUN'UN GOLÜ GELDİ

Beşiktaş maça adeta golle başladı! Siyah-beyazlılar maçın 4. dakikasında Cenk Tosun'la golü erken buldu. Adriano'nun sol çizgiden içeri çevirdiği topa güzel bir plase gönderen Cenk, Kara Kartal'ı müthiş maçta 1-0 öne geçirdi.

OKAY YOKUŞLU FÜZE GÖNDERDİ!

Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun ceza sahası dışından attığı muhteşem golle Beşiktaş karşısında 1-1 eşitliği yakaladı! Olcay Şahan'dan aldığı pasta ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Okay Yokuşlu, sol köşeye çok sert vurdu ve Fabri'nin müdahalesine rağmen ağları sarstı.

ABOUBAKAR'DAN ÇOK KLAS GOL

35. dakikada Quaresma'nın yerine oyuna giren Aboubakar 55. dakikada takımını 2-1 öne geçiren isim oldu. Ceza sahasında topu çok iyi kontrol eden Kamerunlu golcü, Onur Kıvrak'ı ters ayakta bırakan yerden vuruşuyla Trabzonspor filelerini sarstı ve Kara Kartal'ı bir kez daha öne geçirdi.

CASTİLLO KENDİ HAZIRLADI, KENDİ ATTI!

Maçta ikinci kez yenik duruma düşen Trabzonspor yine pes etmedi ve 63. dakikadaki Castillo'nun şık golüyle skoru 2-2 yapmayı başardı. Sol kanattan topla ilerleyen Kolombiyalı oyuncu topu içeri çekip ters ayağıyla muhteşem bir vuruş çıkardı ve Fabri'yi mağlup etmeyi başardı.

RODALLEGA BEŞİKTAŞ'I YİNE BOŞ GEÇMEDİ.

Beraberliği yakaladıktan akınlarına dalga dalga devam eden Trabzonspor'da Castilla'nın golünden 2 dakika sonra bir başka Kolombiyalı golcü Rodallega sahneye çıktı. Köşe vuruşundan yapılan ortayı arka direkte tamamlayan Hugo Rodallega Trabzonspor'u maçta ilk kez öne geçiren golü atarak skoru 3-2'ye getirdi. Kariyerinde en çok gol Beşiktaş'a karşı atan Rodallega, siyah-beyazlılara karşı 4. maçında 4. golünü attı.

BİR TALİSCA KLASİĞİ! ONUR KIVRAK DA ÇIKARAMADI

Kara Kartal, Rodallega'nın golünün şokunu yaşarken bir duran top ustası Brezilyalı Anderson Talisca muhteşem frikik gollerinden birini daha Trabzon'da sergiledi. Kartal'ın çilingiri Talisca, 75. dakikada kullandğı serbest vuruşta kaleci Onur Kıvrak'ı kapadığı köşeden avlayarak skoru 3-3'e getirdi.

90+ATİBA!

Müthiş maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson attı. Atiba, 90+2'de Gökhan Gönül'ün ortasında uzak direğe yaptığı vuruşla maçın skorunu belirledi 4-3.



Sahadan 4-3 galip ayrılan Beşiktaş bu galibiyetle puanını 61'e çıkardı ve maç eksiği bulunan ikinci Başakşehir'le farkı 8'e çıkardı. Trabzonspor ise 44 puanla 5. sırada yer aldı.