 ''Türk halkına hakaret!'' – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    ''Türk halkına hakaret!''

    ''Türk halkına hakaret!''
    Siyah-beyazlı yönetici , Başkan Orman ile Şenol Güneş'in Metz-Lyon maçını izlemesine izin vermeyen Fransızlara sert tepki gösterdi. Ürkmezgil, "Ülkemizi çağdaşlık ve laiklikle ilgili eleştiren bir ülkenin, bize yer vermemesi nasıl izah edilir, anlamak mümkün değil. Bu olayı Türk halkına yapılmış bir hareket olarak görüyorum" dedi.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:20
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