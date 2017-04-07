Ribery operasyonu
Kartal yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor. Beşiktaş yönetimi, G.Saray’ın eski yıldızı B. Münihli yıldız Ribery’nin peşine düştü. Yönetici Umut Güner Almanya’da Fransız oyuncunun menajeriyle görüştü.
Yönetici Umut Güner'in, Almanya'da Fransız oyuncunun menajeriyle görüştüğü ortaya çıktı. Güner, bu oyuncunun maliyetiyle ilgili rakamları masaya yatırdı. Ribery ile önümüzdeki günlerde bir araya gelinecek ve resmi teklif kendisine iletilecek. Fransa Milli Takımı'nın da yıldızı olan Ribery için tüm imkanlar zorlanacak. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Başkan Orman ve yönetimi bu transferde kararlı. Fikret Orman ve ekibinin İngiltere, İspanya, Fransa Ligi'ndeki oyuncuların yanı sıra Brezilya'da da arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi. Beşiktaş, önümüzdeki sezon kadrosunu daha da güçlendirecek ve sürpriz isimlerle taraftarının önüne çıkacak.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:09
- Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi bir Teklif geliyorsa Bence Satilsin Iyi oyuncu ama yeri Dolmaz Ögle Bi Durum Yok Yerine necip yada Inler oynasa Bence Büyük fark olmaz
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Sorun FB De Olmak Bir türlü uyum saglamadi Besiktasta Yada GS Da olsa bence is yapardi Senol Günes varken Gol Krali oldu
- ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''
Toplam 4
Yorum
drogba doğru para lazım nie adam akıllı transfer yapılsın birde galatasarayı evladı kadar sever fatih terim imparator fatih terim hey cimbom hey..
Ribery operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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