 Ribery operasyonu – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Ribery operasyonu

    Ribery operasyonu

    Kartal yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor. yönetimi, G.Saray’ın eski yıldızı B. Münihli yıldız Ribery’nin peşine düştü. Yönetici Umut Güner Almanya’da Fransız oyuncunun menajeriyle görüştü.

    Yeni sezon transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren , bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın eski yıldızı Bayern Münih'in star ismi Franck Ribery'nin peşine düştü. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Aboubakar, Talisca ve Babel gibi yıldızları siyahbeyazlı takıma kazandıran Başkan Fikret Orman ve Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner yeni sezon için kolları sıvadı.Son bomba Bayern Münih'in yıldızı Ribery ile patlayacak.

    Yönetici Umut Güner'in, Almanya'da Fransız oyuncunun menajeriyle görüştüğü ortaya çıktı. Güner, bu oyuncunun maliyetiyle ilgili rakamları masaya yatırdı. Ribery ile önümüzdeki günlerde bir araya gelinecek ve resmi teklif kendisine iletilecek. Fransa Milli Takımı'nın da yıldızı olan Ribery için tüm imkanlar zorlanacak. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Başkan Orman ve yönetimi bu transferde kararlı. Fikret Orman ve ekibinin İngiltere, İspanya, Fransa Ligi'ndeki oyuncuların yanı sıra Brezilya'da da arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi. Beşiktaş, önümüzdeki sezon kadrosunu daha da güçlendirecek ve sürpriz isimlerle taraftarının önüne çıkacak.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
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