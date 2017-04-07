 Lyon başkanının ‘Kartal’ korkusu – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    başkanının ‘Kartal’ korkusu

    Lyon başkanının ‘Kartal’ korkusu

    Michel Aulas: Bu sezon en önemli maçımızı ile oynayacağız.

    UEFA Avrupa Ligi'nde 'ın rakibi 'da başkan Jean-Michel Aulas, eşleşme ve kupayı kazanma ihtimalleri hakkında konuştu. Fransa Ligue 1'de 4. sırada bulunan ve 3. ile arasında 13 puan olan Lyon'da başkan Aulas, "Avrupa Ligi'ne mi odaklandınız?" şeklindeki soruya, "Tüm yarışmalarda şansınız olduğu sürece mücadele etmek gerekiyor. Ligde matematik olarak halen 3. olma ihtimalimiz var ancak elbette Beşiktaş en önemli maçımız. Yarı finale hatta finale kalma şansımız var. Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalimiz, ligi 3. bitirmekten daha fazla" diyerek yanıt verdi. Lyon, Beşiktaş'ı evinde 13 Nisan tarihinde ağırlayacak. Rövanş mücadelesi 20 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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